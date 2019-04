Sunnuntai

Mikä olisi varmin tapa päästä pariksi vuodeksi vankilaan?

Terve taas, lukijat, tässä Torsti. Mennään tällä kertaa suoraan kysymyksiin.

Kuinka paljon maailmassa on muumimukeja? Kuinka suuri osuus niistä on Suomessa? Joko muumimuki on eniten valmistettu suomalainen astia?

Nyt kysyit vaikeita. Tarkkaa tietoa muumimukien valmistusmääristä on vain Arabialla, joka mukeja valmistaa. Sieltä ei liikesalaisuuteen vedoten kerrota lukuja.Tikkaremmin asiantuntijat arvioivat, että joka tapauksessa puhutaan useista kymmenistä miljoonista mukeista.Suurin osa muumimukeista on joka tapauksessa Suomessa, sillä käytännössä kaikki mukit on muutamaa erikoismukia lukuun ottamatta suunnattu ennen muuta Suomen markkinoille. Tikkaremmiläiset arvioivat, että 80–90 prosenttia mukeista on Suomessa.Melko varmoja oltiin kuitenkin siitä, että 1990-luvulta asti tuotannossa olleet muumimukit eivät ole kaikkien aikojen eniten valmistettuja suomalaisia astioita.Arabian kaikkien aikojen myydyin astia on tikkaremmin arvion mukaan Ulla Procopén https://www.hs.fi/haku/?query=ulla+procopen suunnittelema Ruska-kahvikuppi. Nykyvalikoimasta myydyimmäksi arvioidaan Arctica-kahvikuppi.Kuppien suurempia myyntimääriä selittää se, että ne ostetaan yleensä setteinä, kun taas mukit ovat kappaletavaraa.

Japanissa vanhusten uutisoidaan tekevän rikoksia päästäkseen vankilaan. Suomessakin vangeille on tarjolla maksuton terveydenhoito hammaslääkäreineen. Minkälainen rikos olisi Suomessa varmin tapa saada 1–2 vuotta ehdotonta vankeutta? Mitään oheissakkoja tai muita rahallisia korvauksia ei saa tulla vankilatuo­mion lisäksi, ei myöskään ehdollista tuomiota. Reunaehtona on vielä, että ei haluta vahingoittaa ketään, ei ihmistä eikä eläintä. Kysyjät olisivat oikeudessa ensikertalai­sina.

Suomessa ehdottomina annetaan ensikertalaisille vain yli kahden vuoden mittaisia tuomioita. Niinpä vankilaan pääsyyn ei ensikertalaiselle ihan pieni tuomio riittäisi.Helpoimmin tällaisen tuomion saisi tikkaremmin arvion mukaan huumeita salakuljettamalla. Esimerkiksi yli puoli kiloa amfetamiinia tai 100 grammaa kokaiinia voisivat tuoda kahden vuoden tuomion ensikertalaisellekin.Kotimaan rajojen sisällä ilmeinen vaihtoehto olisi törkeä rattijuopumus, mutta siinä tarvitsisi luultavasti kaksi yritystä ehdottomaan tuomioon ja yhdyskuntapalvelusta kieltäytymisen. Lisäksi saisi ajokiellon ja riskeeraisi autonsa menettämisen valtiolle.Myös talousrikokset, esimerkiksi veropetokset, voisivat toimia, mutta sellaista varten tarvittaisiin yritys.On vaikea nähdä, mitä mieltä itsensä vankilaan toimittamisessa olisi.Vaikka vangeille tarjotaan Suomessa lääkärin ja hammaslääkärin palvelut, on niiden taso sama kuin muuallakin julkisella puolella. Leikkausjonoja ei vankilasta ohiteta, eikä hampaisiin tarjota kuoria tai muuta esteettistä hoitoa.Vankila ei myöskään ole lepokoti. Herätys on aikaisin, ruokaa ei saa valita itse, ja saunakaljat saa unohtaa. Lomille tai muuten vapaasti liikkumaan pääsyä voi myös joutua odottamaan pitkään.

Ennen istuntokauden loppua eduskunta äänesti Vaasan sairaalan päivystyksestä. Emma Karin ääni ei mennyt perille, mutta jos se olisi mennyt, olisi tasatilanteessa jouduttu järjestämään lippuäänestys. Jos sekin olisi mennyt tasan, olisi asia jouduttu ratkaisemaan arvalla. Onko eduskunnassa siis ohjeet, miten arpominen tehdään?

Noin periaatteessa kansanedustajien äänien ei pitäisi mennä koskaan tasan. Koska puhemies ei äänestä, on ääni­oikeutettuja kansanedustajia pariton määrä, eikä tasatulosta voi tulla, jos kaikki antavat äänensä.Käytännössä edustajat voivat kuitenkin olla poissa tai äänestää tyhjää. Niinpä tasatulos on mahdollinen, mutta sitä tosiaan seuraisi suljettu lippuäänestys. Vasta senkin mentyä tasan jouduttaisiin arpomaan.Näin ei tiettävästi ole tehty koskaan.Jos tähän kuitenkin jouduttaisiin, arpominen toteutettaisiin kahdella lipulla, joista toiseen olisi kirjoitettu jaa ja toiseen ei.Liput laitettaisiin tyhjään äänestysuurnaan, josta arvan nostaisi puhemiehen nimeämä kansanedustaja – perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja voisi olla mahdollinen valinta – ja ojentaisi sen puhemiehelle.Tämä lippu määräisi eduskunnan päätöksen.Arvontaa valvoisivat lippuäänestyksen ääntenlaskijat. He myös tarkistaisivat uurnaan lasketut liput. Ja lopuksi varmistaisivat, että uurnaan jääneessä lipussa olisi varmasti eri teksti kuin sieltä nostetussa.