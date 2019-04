Sunnuntai

Kumpi on turvallisempaa, ajaa polkupyörällä vai moottoripyörällä?

taas, lukijat, tässä Torsti. Viimeksi puhuttiin helpoista tavoista päästä vankilaan. Henri Kivistö https://www.hs.fi/haku/?query=henri+kivisto huomauttaa, että kieltäytymällä armeijasta ja siviilipalveluksesta saa ehdottoman tuomion, pisimmillään 173 vuorokautta.

Tyttäreni on syntynyt 15.4.2001 klo 4.30. Jos hän olisi syntynyt viisi tuntia aikaisemmin, hänellä olisi ollut äänioikeus tämän kevään eduskuntavaaleissa. Kuinka monta häntä vanhempaa suomalaista jäi liian nuorina vaille äänestysoikeutta?

Varmaa vastausta kysymykseen emme saa, koska väestötietojärjestelmässä ihmisten syntymäaikoja ei tallenneta kuin vuorokauden tarkkuudella.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitää kuitenkin yllä omaa tietokantaansa kaikista suomalaisista synnytyksistä.Sen mukaan 15.4.2001 syntyi 150 lasta. Heistä 30 syntyi keskiyön ja kello 4.30:n välillä. Nämä kaikki syntyneet ovat siis tytärtäsi vanhempia mutta eivät silti saaneet äänestää. Vanhin ilman äänioikeutta jäänyt henkilö oli Tampereen keskussairaalassa 15.4.2001 kello 0.05 syntynyt tyttö.Nuorin tietokannasta löytynyt ääni­oikeutettu olisi ollut vain 25 minuuttia vanhempi, 14.4.2001 kello 23.40 Hämeenlinnassa­ syntynyt poika.Tietokannassa eivät ole mukana Suomen ulkopuolella syntyneet. He voisivat periaatteessa olla tytärtäsi vanhempia äänioikeudettomia, mutta äänioikeudettomia saattaa olla enemmänkin. Vastaavasti joku puolenyön ja puoli viiden välillä syntyneistä on saattanut kuolla tai luopua Suomen kansalaisuudesta ennen äänestysiän saavuttamista.

Kiinnostaisi tietää, kumpi on turvallisempaa, ajaa polkupyörällä vai moottoripyörällä?

Polkupyörä ja moottoripyörä ovat ulkoisesta samankaltaisuudestaan huolimatta aika erilaisia kulkuneuvoja, eikä niiden turvallisuuden vertailu ole siksi aivan mutkatonta.Polkupyörillä tehdään vuodessa valtavasti enemmän matkoja, mutta monet niistä ovat lyhyitä. Moottoripyöriä on paljon vähemmän, mutta niillä tehtävät matkat ovat pitkiä.Pyöräillä saa kuka tahansa, kypärän käyttö ei ole pakollista, ja pyöräilijöitä puhallutetaan harvoin. Moottoripyörällä ajoon vaaditaan ajokortti, kypärän käyttöä valvotaan, ja puhallutuksia tehdään kuten autoilijoille.Suurin osa polkupyöräonnettomuuksista on melko lieviä kaatumisia, joiden jälkeen ei tarvita poliisia, eivätkä tapaukset tilastoidu viralliseen tilastoon. Iso osa vakavammistakin kaatumisista tilastoituu vain sairaala-aineistoihin.Lukumääräisesti polkupyöräonnettomuuksia tapahtuu siis enemmän.Moottoripyörien suuremmista nopeuksista johtuen niillä sattuu suhteellisesti useammin pahasti. Jos katsotaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, moottoripyörä ja polkupyörä ovat olleet viime vuosina kilometreihin suhteutettuina suunnilleen yhtä vaarallisia. Näin laskee Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen https://www.hs.fi/haku/?query=juha+valtonen Jos suhteutetaan tehtyihin matkoihin, moottoripyörä on selvästi vaarallisempi.Pyöräilyonnettomuuksissa puolet uhreista oli yli 65-vuotiaita ja 30 prosenttia yli 75-vuotiaita. Moottoripyöräonnettomuuksissa menehtyi työikäisiä.

Pohdimme Ruotsin kuninkaiden järjestyslukuja. Jotenkin voi ymmärtää, että Kustaa Adolfin jälkeen tulee Kustaa II Adolf, mutta miten ihmeessä 1500-luvun lopulla voi olla Erik XIV? Silloinhan jo Raamatun ajoista asti pohjoisessa olisi ollut Ruotsi, jonka hallitsijana olisi ollut joku Erik.

