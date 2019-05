Sunnuntai

Runo viikonvaihteeksi: Pysyvää on kaikki

Kotimaa kun tvitteröi



mietin hiljaa päivin öin



mitä siitä kertoisin



kysyjille vastaisin



Kertoisinko rikkauden



suuren Pisa-saavutuksen?



Vai sen mallin aktiivisen?



Kunnes tiesin vastauksen



Pysyvää on kaikki



pysyvät on arvonsa sen



Komentaja on kännis



Lemmenjoella rällästäen



Känninen on vappu



känniset on yöt kesien



Väyrynen on tähti



ehdokas tuo vuosikymmenten.