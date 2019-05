Sunnuntai

Lihottaako aamupala suomalaisia?

Rakkaat

ystävät! Viimeksi oli puhetta mustista täplistä pääsiäisnoitien kasvoissa. Marcus Heino https://www.hs.fi/haku/?query=marcus+heino kirjoittaa:”Sattumalta kuuntelin samaisena lauantaina Yle Radio 1:n radio-ohjelmaa Merkkien salat – symbolit arjen keskellä, jossa haastateltiin symbolitutkija Liisa Väisästä https://www.hs.fi/haku/?query=liisa+vaisasta . Hän mainitsi, että noitavainojen aikaan juuri punatukkaiset naiset otettiin silmä­tikuiksi ja heidät nähtiin uhkaavina. Eikös punatukkaisilla usein ole pisamia, joten poskille maalattavat mustat täplät hyvinkin todennäköisesti viittaavat juuri pisamiin.”Kyllä, tämä voi toki olla yksi mahdollinen syy stailaukseen!Nimimerkki Kake kaljupää https://www.hs.fi/haku/?query=kake+kaljupaa puolestaan kirjoittaa:”Hyvä oli vastauksesi Noitaäidin https://www.hs.fi/haku/?query=noitaaidin kysymykseen, mutta ainakin Etelä-Pohjanmaalla puhutaan pääsiäisvalkeasta (murteella ’valakia’) eikä kokosta.”Kiitos jälleen kirjeistänne!

Miksi viestimissä edelleen käytetään vanhanaikaista ja pitkää sanaa ”kirjeenvaihtaja” tyypillisesti ulkomailta raportoivista toimittajista? Eikö ”toimittaja” olisi aivan yhtä hyvä nimitys, sillä toimittajan työtähän he tekevät?

Nimitys juontaa juurensa ajalta, jolloin kirjeenvaihtajat todella lähettivät juttunsa kirjeitse – tai faksilla tai teleksillä – kaukaisista maista kotitoimituksiin.Se on jäänyt elämään, vaikka toki yhtä hyvin voitaisiin puhua Washingtonin-toimittajasta ja Pekingin-toimittajasta.Osa kirjeenvaihtajista vierastaa itsekin juhlalliselta kalskahtavaa nimitystä ja esittelee itsensä arkisessa työssään mieluummin pelkkänä toimittajana.Nimitystä tuskin hevillä muutetaan, sillä lehtialalla ammattitermistö ja -slangi muuttuvat hitaasti.Toisaalta Suomessa on kyllä onneksi luovuttu lehtineekeri-sanan käytöstä, jota toimittajat vielä 1930-luvulla yleisesti käyttivät ammattikunnastaan.

Olen matkoillani ihmetellyt, kuinka esimerkiksi ranskalaiset pärjäävät ilman aamupalaa. Croissant ja kahvi, siitä alkaa päivä. Meillä Suomessa taas sanotaan, että aamiainen on päivän tärkein ateria. Ranskalaiset ovat yleensä hoikkia, suomalaiset eivät, eli lihottaako aamupala meitä? Aamiaisruoka voi pysyä ihmisellä samana jopa vuosikymmeniä. Siihen emme kaipaa minkäänlaista vaihtelua, toisin kuin päivän ja viikon muihin aterioihin. Mistä tämä johtuu?

Hokema aamiaisesta päivän tärkeimpänä ateriana on tuttu myös muissa maissa. Valitettavasti se ei pidä paikkaansa.Ei myöskään ole tieteellistä konsensusta siitä, mitä ihmisten pitäisi syödä aamiaiseksi, vaikka toki on terveellisempi valinta nauttia aamiaiseksi lautasellinen puuroa kuin vaikka iso pino pannukakkua pekonilla ja vaahterasiirapilla.Vaikka eri maissa suositaan erilaisia aamupaloja, aamiaisvalinnoista ei voi vetää yhteyttä kansakunnan lihavuuteen. On myös niin, että vaikka Ranskassa kyllä esiintyy vähemmän ylipainoisuutta kuin Suomessa, kumpikin maa kuuluu lihavuusvertailussa EU-maiden keskikastiin.On varmasti oikea havainto, ettei aamupalaa vaihdella kovin paljon. Tiedän ihmisiä, jotka nauttivat aamiai­sen joka kerta täysin samalla ta­valla.Toisaalta ihmiset ovat aamujen suhteen muutenkin hieman hupsuja. Meillä on aamurutiineja, jotka mieluiten toteutamme tietyssä järjestyksessä. Ehkä tämä liittyy jonkinlaiseen turvallisuuden tunteeseen ja pieneen taikauskoonkin siitä, miten päivästä tulee hyvä.

Olen vuosikausia inhonnut etunimeäni. Marja-Leena nimenä on niin tylsän tavallinen. Varmaan kaikki 1940-luvulla syntyneet saivat tuon nimen! Kysyisin, voinko noin vain alkaa kirjoittaa etunimeni osat yhteen vai pitääkö muutos virallistaa? Jos pitää, niin missä?

Marja-Leenoja syntyi vuosina 1940–1959 yhteensä 10 492. Tuo oli kyllä Marja-Leenojen kultakausi, mutta siitä huolimatta nimi ei yltänyt kymmenen yleisimmän naisennimen joukkoon. (Paljon yleisempiä olivat esimerkiksi Anneli, Kaarina, Helena, Ritva, Tuulikki ja Liisa.) Marja-Leenat ovat harvinaisempia kuin arvaammekaan!Mutta asiaan: voit toki koska vain alkaa käyttää Marjaleenaa kaikissa paikoissa, missä virallista nimeä ei välttämättä tarvita. Sehän on vain sinun päätöksesi.Tunnen itse monia ihmisiä, jotka käyttävät työssään ja vapaa-ajallaan kutsumanimeään, joka on lyhyempi versio heidän todellisesta etunimestään. Lopulta arkielämässä on melko harvoja tilanteita, joissa virallisen nimen käyttö on välttämätöntä.Mutta jos haluat nimen uusiksi myös virallisesti, se tapahtuu helposti toimittamalla maistraattiin nimenmuutoshakemus. Lomake on hyvin yksinkertainen ja löytyy verkosta. Kohdallasi nimenmuutos on läpihuutojuttu, koska uudessa nimessä ei ole mitään harkinnanvaraista. Operaatio maksaa 45 euroa.