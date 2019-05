Sunnuntai

Helsingissä riidellään sähköpotkulaudoista, mutta New Yorkissa niitä kauhisteltiin jo sata vuotta sitten

Jälkiviisaasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riidat

Tamperelaisille