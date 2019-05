Sunnuntai

Klassikon freesaaja

Lounaan alkuun on runsaat kaksi tuntia. Alkuruuista vastaava kokki Ville Korhonen on käärinyt kokinpaitansa hihat ja valmistelee vegaanista hernevanukasta, joka on tehty kauramaitoon. Tällaisia annoksia ei ole totuttu näkemään muun muassa vorschmackista tunnetun klassikkoravintolan listalla.