Sunnuntai

Hän osti saaria Airistolta

Määränpää on tuntematon. Latvian pääkaupungin Riian lentoasemalla vastassa on kolmekymppinen pukumies nimikyltin kanssa. Hän johdattaa mustaan Mercedes-Benzin maastoautoon, jossa on nahkaiset penkit ja näyttöruudut. Mies puhuu sujuvaa englantia ja kyselee Helsingin säästä.