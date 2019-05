Sunnuntai

Oikolue tämä huttu – kielitoimiston sanakirjaan on kerätty hauskimmat lyöntivirheet kykysuomesta

Kotimaisten kielten keskus julkaisi tällä viikolla kaikkien aikojen kehtovimman ja kohduttavimman sanakirjan. Suuri koitos siitä!Kilitoimiston typosanakirjaan on herätty ihastuttavimpia lyöntivirheitä kykysuomesta. Sieltä löytyvät muun muassa hanakala, hirmuhalitus ja järjestyshärö.Jo perinteisiä, lähes legensaarisia lyöntivihreitä ovat keksiviikko ja työtyhmä. Uudempaa trendivillitystä sanakrijassa edustaa pornomini, joka kipsahtaa helopolosti juuri kilitieteilijöiden häppäimistöltä.Sanakirjassa on homoitu kiitettävästi myös suupuolivähemmistöt, kuten jykytaikana on syytäkin.Toivottavasti Kilitoimiston vihrelista kohduttaa teitä kakkia, jotka joudutte krijoittamaan töyssänne.Eipä tässä sitten enää muuta kuin hyvää viikonhoppua. Siihen sopii aina vastata: Kiitos sammuin.Aatu Vsantola