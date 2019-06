Kiri Puumala ei edes muista, monesko vankilareissu on päällä – Miksi Suomi polttaa kymmeniä miljoonia euroja istuttamalla asunnottomia ja päihderiippuvaisia makkaravarkaita kiven sisässä?

Sunnuntai

Sakkovangit

Aamun kirjavahvuus Helsingin vankilassa on 17 sakkovankia. Espoolainen Miro Pettersson on sakkovanki 1253/19. Hän täyttää haastattelupäivänä 22 vuotta, mutta tunnelma sakkovankiosasto 21:llä on apea. Näille syntymäpäiville ei helikopteri lennä eikä taikuri saavu.