Sunnuntai

Vielä jokin aika sitten nörttipojat olivat hylkiöitä, mutta nyt he pyörittävät maailmaa kuin lassoa – Voisivat

A

V

https://www.hs.fi/haku/?query=maria+ohisalo

https://www.hs.fi/haku/?query=elina+lepomaki

https://www.hs.fi/haku/?query=nasima+razmyar

https://www.hs.fi/haku/?query=iiris+suomela

R