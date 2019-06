Sunnuntai

Raivoa on kaikkialla, ja se alkaa jo synnytyslaitoksella

Aikamme

on kerrassaan tulikivenkatkuinen. Sen verran paljon raivoa pursuaa esiin kaikkialta.Vimmaisimmille ärripurreille on tarjolla esimerkiksi raivojoogaa, jossa kiroillaan, huudetaan ja juodaan tauoilla kaljaa. Tai raivohuoneita, joissa saa maksua vastaan vaikkapa mätkiä lekalla astioita ja televisioita.Verkosta voi myös tilata voodoo-nukkea muistuttavia stressileluja, jotka on tarkoitettu kuritettaviksi.Jos niissä ei riitä kylliksi raivottavaa, aina kannattaa muistaa tutut klassikot, kuten­ someraivo, laturaivo, rattiraivo, koirankakkaraivo, allasraivo ja jonoraivo.Kaikki alkaa jo synnytyslaitoksella. Asennosta, jossa vauva syntyy selkä äidin vatsaa päin, nimittäin käytetään tappuraista termiä: raivotarjonta.Muita vaihtoehtoja vauvan asennoksi olisivat esimerkiksi kasvotarjonta ja perätila, mutta useimmat lapset syntyvät juuri raivotarjonnassa. Siihen he myös luonnostaan hakeutuvat.Siis raivokkaasti ajan hermoille jo ensiparkaisulla.