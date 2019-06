Sunnuntai

Mitä ovat lehti-ilmoitukset, joissa etsitään kadonnutta Irakin passia?

Terve taas, lukijat, tässä Torsti. Menemme tällä kertaa suoraan uusiin kysymyksiin. Niiden myötä Torsti toivottaa kaikille lukijoilleen hyvää juhannusta!



Olen pitkään ihmetellyt Hesarin Kadonnut-palstalla kadonneeksi ilmoitettujen Irakin passien määrää. Esimerkiksi 25.5. etsittiin passia, joka katosi Saksassa vuonna 2015. Eiköhän se helpostikin löydy näin HS:n pikkuilmoituksen kautta. Mitä viestejä nämä ilmoitukset todellisuudessa ovat? Onko samoja ilmoituksia myös muissa Suomen tai muiden Euroopan maiden sanomalehdissä?



– Oma passi tallessa, Espoo



Irakilaisten passinhakuilmoitukset johtuvat Irakin lainsäädännöstä.



Jos Irakin kansalainen hakee uutta passia kadottamansa tilalle, laki edellyttää, että ihminen ilmoittaa ensin kadonneesta passistaan julkisesti, esimerkiksi lehti-ilmoituksella.



Ilmoitus on siis osa uuden Irakin passin hakemisprosessia. Laki ei määrittele sitä, minkä maan mediassa ilmoitus pitää julkaista, eikä sitä, voidaanko sen ajatella millään todennäköisyydellä johtavan passin löytymiseen.



Irakin suurlähetystö saattaakin neuvoa tekemään ilmoituksen lehteen, jossa sen julkaisu on halvinta.



Koska Irakin Suomen-suurlähetystö ei tällä hetkellä myönnä passeja, ilmoitus tulee liitteeksi hakemukseen, joka tehdään jossain muualla sijaitsevaan Irakin suurlähetystöön. Yleensä Suomessa asuvat irakilaiset hakevat uutta passia lähetystöstä Tukhol­masta.



Helsingin Sanomissa näitä ilmoituksia on ilmoitusmyynnin arvion mukaan vuosittain noin 10–15.



Vastaavia ilmoituksia julkaistaan kaikkialla, missä ihmiset tarvitsevat uuden Irakin passin hukkaamansa tilalle.



Suomen kulttuurirahaston perustamiseksi järjestettiin vuonna 1938 koko maan kattava keräys, joka oli ilmeinen suksee. Valtaosa lahjoituksista oli 10–20 silloista markkaa. Tilastokeskuksen vuoden 2012 rahan­arvotaulukon mukaan esimerkiksi 20 silloista markkaa vastaisi vuoden 2012 arvolla noin seitsemää euroa. Mutta mitä tuolla rahalla todella tuolloin sai? Kuinka paljon tuo rahasumma oli esimerkiksi palkasta?



– Moses



Menneiden aikojen hintatason vertailu on hankalaa, koska tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat kehittyneet hyvin eri tavoilla. Esimerkiksi tekniikka on halventunut hurjasti, mutta työvoiman hinta on noussut.



Suomen pankin rahamuseon yllä­pitämästä rahanarvolaskurista voi katsoa, että vuonna 1938 työmiehen keskipalkka oli 8 markkaa 73 penniä (nykyrahassa 3,06 euroa), kun vuonna 2019 työmiehen tuntipalkka on 17,36 euroa.



Näin ajateltuna 20 markkaa vastasi siis yli kahden tunnin työpanosta, kun nyt työmieskin tienaa seitsemän euroa alle puolessa tunnissa.



Jos sitten katsotaan hintoja, 20 markalla olisi vuonna 1938 saanut noin 750 grammaa voita, 16,5 kiloa perunoita tai lähes kilon kahvia. Pöytäviinapulloon (27 markkaa) tai junalippuun Helsingistä Hämeenlinnaan (44 markkaa) se ei kuitenkaan olisi riittänyt.



Kun tarkastelee HS:n ”Maailman Sää”-lämpötiloja, niin siellä vaikkapa Bagdadin ja New Delhin lämpötilat huitelevat nyt, pohjoisen pallonpuoliskon kesän aikana, koko ajan yli 40 celsius­asteessa. Mitenhän ihmiset siellä pärjäävät tuollaisissa lämpötiloissa? Ei varmastikaan suurella osalla heistä ole ilmastointilaitteita.



– Kari Kaukonen, Varkaus



Yhä suurempi osa kehitysmaiden ihmisistä kuuluu nykyään keskiluokkaan, ja näillä ihmisillä on mahdollisuus jonkinlaisiin ilmastointilaitteisiin.



Käytännössä kaikki, joilla on saatavilla sähköä, pyrkivät ostamaan edes yksinkertaisen pöytätuulettimen, niin sanotun hyrrän, jolla voi viilentää oloa. Näin kertoo kuumissa maissa paljon aikaansa viettänyt tikkaremmiläinen.



Rikkaimmat viettävät aikansa ilmastoiduissa asunnoissa, joista he kulkevat ilmastoiduilla autoilla ilmastoi­duille työpaikoilleen.



Köyhien on kuitenkin vain selvittävä. 35 asteen lämpötila on usein vielä siedettävä, mutta sen yli jokainen aste tuntuu.



Tikkaremmiläinen korostaa, että on väärin ajatella ihmisten tottuvan kuumaan. Siinä vain ollaan, kun ei muutakaan voida. Monet valittavat esimerkiksi nukkumisen olevan kuumassa tuskallista. Heikkokuntoisille kuuma on myös vakava terveysriski.



Toisaalta myös pienet tuulettimet altistavat niiden kanssa nukkuvat ihmiset helposti infektioille. Tuulettimet kun saavat pölyn ja muut pienhiukkaset liikkeelle.



Torsti sai kuulla myös omakohtaisen anekdootin lämmön vaikutuksesta työtehoon. Kun Nicaraguan hallitus päätti aikanaan säästää sähköä katkaisemalla virastoista ilmastoinnin päivän viimeiseksi tunniksi, loppui työnteko käytännössä ilmastoinnin sammuessa, muistelee itsekin virastossa työskennellyt tikkaremmin jäsen.



Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi.