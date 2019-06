Sunnuntai

Naisen euro oli 84 senttiä vuonna 2017, mutta paljonko oli naisen sekeli 2 500 vuotta sitten?

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy