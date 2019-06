Sunnuntai

Vältä näitä fraaseja kesällä, jos haluat, että kesä tuntuu kesältä

Kesä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jatkuu, vaikka juhannus onkin jo ohi. Tämä tiedoksi niille, jotka jo luovat katseita kesän jälkeiseen elämään. Ja niille, jotka haikailevat syksyä.Ei, ei, ei! Nyt keskitytään kesään.Joillekin se on selvästi vaikeaa. Joten annetaan pari ohjetta.Vältä ainakin näitä fraaseja:Joko on lomat pidetty?Ei suinkaan se kohta rupea viilenemään?Päivät pitenee jo!Millos ne koulut alkaa?Kohta pääsee sienimetsään!Ei ole myöskään mitään syytä soittaa koko ajan Mamban laulua nimeltä Vielä on kesää jäljellä, koska sehän on selvä se. Aloitetaan tämän laulun hoilottaminen vasta elokuussa.Se, joka ei kesää kestä, voi vetäytyä yksinäisyyteen ja kirjoittaa joulupukille.Kas näin, nyt on julistettu kesärauha.