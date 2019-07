Tutkimuslaitos: Euroopan maiden tulisi hakea Isis-taistelijat ja heidän perheensä, koska niin torjuttaisiin terrorismia parhaiten

Sunnuntai

Tutkimuslaitos: Euroopan maiden tulisi hakea Isis-taistelijat ja heidän perheensä, koska niin torjuttaisiin te

Pitäisikö

Soufanin

Jos Euroopan

Nykytilanne

Euroopan valtioiden kotiuttaa jihadistiliike Isisiin liittyneitä kansalaisiaan Syyriasta ja Irakista? Pitäisi. Niin sanoo kansainvälisiin turvallisuusuhkiin erikoistunut Soufan-tutkimuslaitos. Se julkaisi analyysinsä tilanteesta tällä viikolla.Kirjoituksessa pohditaan, mikä olisi paras ratkaisu terrorismin vastaisen taistelun kannalta. Syyria ja Irak eivät selviä yksin valtavan Isis-sotkun selvittämisestä. Siksi Soufanin mukaan Euroopan valtioiden on kannettava vastuunsa ja saatettava kansalaisensa tuomiolle tai rehabilitointiohjelmiin.Nykytilanne vain ”vahvistaa radikalisaation ja ääritoiminnan kierrettä”, Soufan kirjoittaa.Soufan on kansainvälinen tutkimuslaitos. Sen johtajistoon kuuluu terrorismintorjunnan asiantuntijoita, jotka ovat aiemmin työskennelleet muun muassa Yhdysvaltain FBI:ssä ja Britannian MI5:ssä.näkemys ei ole ongelmaton. Mutta on olennainen kysymys, miten parhaiten estetään Isisin vahvistuminen uudelleen.Selvältä näyttää, että ei ainakaan näin.Isis menetti viimeiset ”kalifaattinsa” alueet viime keväänä Koillis-Syyriassa. Nyt alueella on kiinniotettuna noin 70 000 Isis-yhteyksistä epäiltyä ihmistä. Valtava joukko, jossa on monia vaarallisia ihmisiä.He eivät ole nyt minkään valtion hallussa.Koillis-Syyriaa hallinnoi alueen pääväestön kurdien itse julistama Rojavan itsehallinto, jota mikään valtio ei tunnusta. Rojava on alikehittynein kolkka vuosien sodasta kärsinyttä Syyriaa. Kotikutoisen hallinnon resurssit tutkia ja tuomita Isisin jäseniä – tai edes säilöä heitä pitkään – ovat hyvin heikot.Rojavan tiedotuskeskuksen mukaan pidätettynä on 54 maan kansalaisia. Ulkomaalaisia on yhteensä noin 14 500. Heistä tuhat on miespuolisia Isis-taistelijoita, joita pidetään vankiloissa. Muut 13 500 ovat Isis-perheiden naisia ja lapsia. Heitä pidetään suljetuilla telttaleireillä. Niistä suurin on al-Holissa, jossa on kymmenkunta suomalaista naista lapsineen.Leirejä vartioivat asemiehet. He kuuluvat kurdijohtoiseen SDF-asejoukkoon (Syrian Democratic Forces). Se ei ole valtion armeija. Taistelijat ovat pääasiassa Syyrian kurdikapinallisten YPG-joukosta. Tukea SDF:lle antaa Yhdysvaltain johtama liittouma.SDF teki mielestään maailmalle palveluksen ottamalla kiinni valtavan joukon Isisin kannattajia. Se on pettynyt, kun muu maailma ei olekaan halunnut osallistua näiden ihmisten rankaisemiseen.”Ensisijainen toiveemme on, että ulkomaat ottavat vastuun omista kansalaisistaan”, sanoi SDF:n tiedottajaupseeri, kun tapasin hänet Koillis-Syyriassa huhtikuussa.valtiot ottaisivat kansalaisensa, ne voisivat tehdä Isisin jäsenille sitä, mitä terrorismin kitkemisessä kuuluu tehdä: hankkia pidätetyiltä ensikäden tietoja Isisistä, tutkia heidän tekonsa ja viedä heidät oikeuteen. Rikoksia tehneet voidaan vangita. Vaarallisena pidetyt voidaan panna viranomaisten valvontaan. Isisin kalifaatissa eläneet ihmiset, myös lapset, laitetaan ohjelmiin, jossa heidät irrotetaan vaarallisesta ääriaatteesta.Mikään tästä ei ole helppoa. Mutta näihin toimiin Suomenkin eri viranomaiset ovat jo vuosia varautuneet toimintasuunnitelmissaan.Tällä viikolla Rojava vetosi taas ulkovaltoihin: Jos ette ota kansalaisianne, auttakaa edes perustamaan kansainvälinen tuomioistuin Isisin jäseniä varten. Mitään ei ole tapahtunut.ei kuitenkaan ole ratkaisu.Al-Holin leirin ylläpito maksaa Rojavan hallinnon mukaan noin 700 000 dollaria päivässä. Sen rahat eivät enää pitkään riitä.Leirin ulkomaalaisista valtaosa, noin 9 500 henkilöä, on lapsia – useimmat alle viisivuotiaita. Leirillä lapset altistuvat edelleen Isisin ideologialle. Siellä kasvaa nyt Isisin seuraava sukupolvi, varoitti Yhdysvaltain liittouman kenraaliLisäksi sota Syyriassa jatkuu. SDF:llä on täysi työ pitää Koillis-Syyrian alue kontrollissaan ja tilanne vankiloissa ja leireissä hallinnassa. Ei ole mitään takeita, että se onnistuu.Rojava pelkää hyökkäystä sekä Turkista että Syyrian armeijalta. Ja Isis tekee yhä päivittäin aseellisia iskuja. Sen ylimmät johtajat ovat vapaana ja se kerää joukkojaan uudelleen. Ei olisi yllätys, jos Isis joku päivä hyökkää al-Holin leiriin ja vapauttaa siellä olevat ihmiset.