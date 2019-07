Sunnuntai

Kelle maksetaan lapsi­lisät, jos lapsi on sijoitettu sijais­perheeseen tai laitokseen?

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime palstalla puhuttiin ihmisten selviämisestä helteissä. Professori Hannu Savolainen https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+savolainen halusi korjata, että ihminen kyllä myös tottuu kuumaan fysiologisesti. Noin parissa viikossa ihminen parantaa aineenvaihduntaansa niin, ettei menetä hikoillessaan natriumin, kloridin ja kaliumin kaltaisia elektrolyyttejä vaan alkaa hikoilla lähes pelkkää vettä.Ja sitten uusiin kysymyksiin. Hiilen sitomisesta tuli kaksi viestiä. Jussi Hämeestä https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+hameesta ihmetteli, kyetäänkö hakkuita vähentämällä todellakin sitomaan hiiltä pitkän päälle. Hänen mukaansa metsän aarnioituessa hiilivaraston kasvu pysähtyy, ja varasto alkaa purkautua, kun metsä mätänee tai palaa. Samaa pohti toinenkin nimimerkki. Vastaan kerralla molemmille.

Ihan alkuun on todettava, että Suomen metsät ovat nuoria ja sangen kaukana aarnioitumisesta. Vaikka hakkuut lopetettaisiin, ei hiilen sitoutuminen metsiin edes hidastu kuin vasta kymmenien, ehkä jopa sadan vuoden päästä. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tämä on oleellinen ajanjakso.Edes aarnioituneiden metsien kyky sitoa hiiltä ei silti poistu, se ainoastaan hidastuu. Vaikka maanpäällinen vihreän määrä ei tietyn pisteen jälkeen metsässä enää juurikaan kasva, sitoo metsä edelleen hiiltä maan alle, todetaan tiedelehti Naturessa vuonna 2008 julkaistussa suuressa selvityksessä.Sitomisprosessi on ymmärrettävissä luonnon kiertokulun kautta. Ensin yhteyttävä kasvi sitoo hiilen ilmasta biomassaansa. Lehtien, oksien, rungon ja juurten kuoltua niihin sidottu hiili päätyy maaperään. Maaperässä sienet ja bakteerit hajottavat biomassaa ja vapauttavat hiilidioksidia takaisin ilmaan. Osa biomassasta ja hajotuksen tuloksista säilyy kuitenkin maaperässä vuosikymmeniä, vuosisatoja ja jopa vuosituhansia.Aarniometsän maaperään kertyy näin hitaasti mutta varmasti lisää hiiltä.Vaikka metsä palaisi, suurin osa maaperässä olevasta hiilestä jää sinne palon jälkeenkin. Maanpäällinen osa myös kasvaa takaisin huomattavasti maanalaista nopeammin.Sama prosessi koskee myös peltojen hiiltä, joka hitaasti mutta varmasti sitoutuu myös maaperään esimerkiksi juurten kasvun ja sadeveden mukanaan liottamien hiukkasten myötä. Näkemys, että kaikki juuriston hiili pääsisi lahoamisen myötä ilmakehään muutamassa vuodessa, ei siis pidä paikkaansa.Jos lapsen huoltaja on elossa, maksaa Kela edelleen lapsilisät heille. Huostaanoton tehnyt kunta voi kuitenkin periä ne vanhemmalta kattaakseen huostaanoton kuluja. Näin yleensä myös tehdään, sillä huostaanotto on kallista.Asia etenee yleensä niin, että kunta tekee maksuvaatimuksen suoraan Kelalle, ja lapsilisä maksetaan suoraan sosiaalitoimelle huostaanoton ajan.Sosiaalitoimi voi sitten käyttää summan huostaanoton kuluihin parhaaksi katsomallaan tasolla, esimerkiksi sijoitetun lapsen laitokselle tai sijaisperheelle maksettuihin korvauksiin.Olet oikeassa siinä, että keittämällä saaliista saataisiin enemmän irti kuin nuotiolla kypsentäessä. Kysymykseksi nousee kuitenkin keittoastian ja veden saatavuus. Jos niitä ei ole käytettävissä, on tikun nokassa nuotiolla kypsentäminen yleensä paras tapa valmistaa saalis. Ilman kypsentämistä mitään saalista ei metsässä kannata syödä.Kaikki palaa siis siihen, onko dokumenttien selviytyjillä astioita ja keittovettä käytössään. Niissä kyse on kuitenkin yleensä jonkinlaisesta pelistä, jota rajoittavat säännöt. Esimerkiksi kuvausryhmällä on luultavasti oma ruokahuolto, jonka antimia ei kuitenkaan jaeta nälkäisten kanssa.Niinpä vesiastiat on voitu varata ainoastaan juomaveden säilyttämiseen. Ilman keittoastiaa nuotiolla kypsentäminen on luultavasti viisain ratkaisu.