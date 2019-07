Sunnuntai

Nettipiratismi unohtui moniksi vuosiksi, mutta pian mörkö palaa

Olin Olin

Tapahtumasta

Sitten

Kohta

hädin tuskin kymmen­vuotias, kun kävelin vuonna 2000 mikkeliläiseen nettikahvilaan kirjastosta lainatun Limp Bizkit -yhtyeen Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water -levyn kanssa. Pyysin työntekijältä apua, jotta voisin kopioida cd:n sisällön toiselle levylle. Se oli viimeinen keksimäni keino hankkia levy, johon viikkorahani eivät riittäneet.Tiesin, että toimintaa kutsuttiin cd:n polttamiseksi ja että osa kavereistani oli tehnyt niin. Sen sijaan en tiennyt, että levyjen polttaminen oli laitonta.Se kävi pian selväksi. Nettikahvilan työntekijä hermostui, ilmoitti minulle kovasanaisesti, ettei auta piraattilevyjen tekemisessä, ja käski minut pois kahvilasta.on lähes 20 vuotta, ja siinä ajassa maailma on ehtinyt muuttua.Ei ole nettikahviloita. Nykykoneissa ei ole edes cd-asemia, jos joku haluaisikin kuunnella musiikkiaan niin vanhentuneella tavalla.Eniten on muuttunut piratismi.2000-luvulla nettiin alkoi ilmestyä palveluita, joista sai ladattua kaiken haluamansa sisällön laittomasti ja ilmaiseksi. Oli Napster, Kazaa ja Pirate Bay. Maksulliset palvelut olivat vielä kankeita, ja piratismi oli liian helppoa. Harva myönsi itse lataavansa musiikkia laittomasti, mutta kaikki tunsivat kaverin, joka teki niin.Mittavat vastatoimet alkoivat nopeasti. Piratismista tuli mörkö, josta varoitettiin kaikkialla. Puhuttiin luovan alan kriisistä ja siitä, miten tekijät jäivät ilman rahaa. Piraattisivujen pyörittäjiä jahdattiin näkyvästi ja passitettiin vankilaan. Yleisessä keskustelussa piratismi tuomittiin jyrkästi.Musiikin lisäksi netistä ladattiin elokuvia ja tv-sarjoja. Jokainen dvd-elokuvan ostanut on nähnyt levyn alussa esitettävän, tunnelmaltaan ahdistavan valistusvideon piratismista.”Et varastaisi autoa, et varastaisi käsilaukkua, et varastaisi elokuvaa. Piraattielokuvien lataaminen on varastamista. Varastaminen on vastoin lakia. Piratismi on rikos”, videolla julistettiin.Kaikki eivät olleet samaa mieltä. Piratismia puolustamaan perustettiin puolueita useissa Euroopan maissa, Suomessakin.puhe piratismista loppui lähes kokonaan. Helsingin Sanomissa on vuosien 2018–2019 aikana julkaistu vain kahdeksan juttua, joissa piratismi sanana edes mainitaan. Suomessa piraattipuolue luopui vuoden 2015 eduskuntavaalien alla vaaliohjelmassaan tekijänoikeusteemoista.Muutos tapahtui huomaamatta, kun laillisesta kuuntelusta ja katselusta tuli helppoa ja halpaa myös netissä. Elokuvien ja tv-sarjojen katselussa muutoksen teki erityisesti Netflix, jonka ideologia oli, että palvelusta saisi ”kaiken” viihteen alle kymmenellä eurolla kuussa.Todellisuudessa piratismi ei ole toki kadonnut mihinkään. Se on vain muuttanut muotoaan ja jäänyt julkisuudessa vähemmälle huomiolle. Nykyisin iso osa laittomasta katselusta ei tapahdu levyjä polttamalla tai epämääräisiä tiedostoja lataamalla vaan suoraan nettisivuilta, jotka löytää hetkessä Googlesta. Maailman suosituimmaksi tv-sarjaksi kutsutun Game of Thronesin seitsemättä kautta katsottiin laittomasti yli miljardi kertaa.Laiton kulutus ei ole silti tekijöille yhtä suuri huoli, koska isoilla palveluilla on kymmeniä, jopa satoja miljoonia kuukausittain maksavia asiakkaita. Netflixillä heitä on noin 150 miljoonaa.huoleen on taas aihetta. Netflix menettää jatkuvasti arvokasta sisältöään, joka ei ole sen omaa tuotantoa, koska viihdealan jätit perustavat kilpaa omia suoratoistopalveluitaan. Ne vetävät sarjansa ja elokuvansa pois Netflixistä, koska eivät halua jakaa tuottoja. Lopulta jokaisessa palvelussa on oma valikoima, jota toisilta ei saa.Ihmisten pitäisi siis olla valmiita maksamaan entistä enemmän, jotta heillä olisi käsissään ”kaikki” viihde. Silti jo nyt 80 prosenttia uuden brittitutkimuksen vastaajista koki maksavansa liikaa suoratoistosta.Jos rahaa ei haluta käyttää, vaihtoehdoksi jää katsomisen lopettaminen tai ilmaiseksi katsominen. Useat valitsevat jälkimmäisen, mikä tarkoittaa piratismin nousua.Lisäksi monet ovat saman ongelman edessä kuin minä mikkeliläisessä nettikahvilassa 20 vuotta sitten. Emme oikein edes tiedä, mikä on piratismia. Uudessa tekijänoikeusbarometrissa vain hieman yli puolet vastaajista ilmoitti erottavansa riittävän hyvin laillisen digipalvelun ja laittoman piraattipalvelun toisistaan.Jos Googlesta päätyy katsomaan suosikkisarjaa ilmaiseksi, ei välttämättä ajattele olevansa laittomuuksien äärellä. Eikä katsoja itse joudu teostaan vaikeuksiin: videon katsominen laittomasta palvelusta ei ole rangaistavaa. Palvelun ylläpitäminen tietysti on.Tekijöitä nämä yksityiskohdat eivät lämmitä, jos rahavirrat kääntyvät jälleen laskuun.Suomalaiselle urheilufanille palloilu palvelusta toiseen on ollut tuttua jo vuosien ajan. Eri liigojen ja sarjojen televisiointioikeudet on hajautettu niin laajalle, että urheilun katsomisesta itsessään on tullut urheilusuoritus. Jos haluaa seurata esimerkiksi SM-liigaa, NHL:ää, Mestarien liigaa ja Veikkausliigaa, joutuu käyttämään neljää eri maksupalvelua.En ole kuullut kenenkään penkkiurheilijan kehuvan nykytilannetta. Päinvastoin: katselu on vähentynyt ja lajien huomioarvo laskenut. Enemmän ei aina ole enemmän.