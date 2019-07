Sunnuntai

Monelle meistä helle ei vain sovi

Missä

monelle suomalaiselle helle ei yksin­kertaisesti sovi

Meillä Suomessa kuolleisuus on pienimmillään, kun vuorokauden keski­lämpö­tila on noin 14 astetta

Suomessa kuolleisuus alkaa nousta nopeasti, kun vuorokauden keski­lämpö­tila kohoaa yli 20 asteen.

Viime

Mutta tulossa on vielä kuumempaa. Ilmaston lämmetessä helleaallot yleistyvät, pitenevät ja tulevat entistä tukalammiksi. Viime kesän olot ovat vuosisadan loppupuolen ”uusi normaali”.

Suomen terveyden­huollossa kunnon suunnitelmat helteiden varalle puuttuvat yhä.

Kaupungissa voikin olla monta astetta lämpimämpää kuin ympäröivällä maaseudulla. Suomessa tämä näkyy kuolleiden määrässä helteillä ainakin Helsingissä.

Ilmastoon liittyy myös paljon epäsuoria terveysriskejä. Viime vuosina on puhuttu paljon borrelioosista ja puutiais­aivo­tulehduksesta.

Kireään talvipakkaseen liittyvien oireiden voidaan odottaa vähenevän ilmaston lämmetessä, mutta esimerkiksi liukastumisten riski kasvaa lähi­vuosi­kymmeninä.

Ilmaston muuttuessa Suomen talvista tulee entistä synkeämpiä, kun auringonvaloa saadaan vähemmän lisääntyvän pilvisyyden vuoksi ja lumipeite vähenee.

helteet? Tuntuu, ettei mistään muusta loma-Suomessa puhuta nyt yhtä paljon.Mutta viileämmissäkin kesäsäissä on puolensa, sillä. Samat lämpötilat, jotka terve nuori aikuinen kokee yleensä mukavaksi, rasittavat pitkä­aikais­sairaita, ikääntyneitä ja pikku­lapsia. Ja pitkittyessään helle vaikuttaa kenen tahansa meistä toiminta­kykyyn, varsinkin, jos kuumuus vie vielä yöunet.Ihminen sopeutuu itsestään alueensa ilmaston tavan­omaisiin lämpö­oloihin. Suomessa kuumuuden aiheuttamat oireet alkavatkin alemmissa lämpö­tiloissa kuin lämpimämmissä maissa. Vastaavasti me suomalaiset olemme sopeutuneet kylmään paremmin kuin vaikkapa etelä­eurooppalaiset.Ilmastoon sopeutumista kuvaa hyvin kuolleisuuden riippuvuus lämpötilasta. Etelä-Euroopassa kuolleisuus on pienimmillään, kun vuorokauden keski­lämpö­tila on 22–25 astetta.– siis esimerkiksi silloin, kun päivällä on yli 20 astetta ja yöllä alle 10 astetta.Näin käy etenkin niinä hellepäivinä, kun myös yölämpö­tila on korkea ja ilma kosteaa. Pidempien helleaaltojen seurauksena voi muutaman viikon aikana kuolla satoja ihmisiä tavallista enemmän, erityisesti ikääntyneitä. Kroonikoiden, kuten sydän- ja hengitystie­sairauksia potevien, oireet pahenevat.kesän helleputki lisäsi Suomessa ruuhkia päivystyksissä. Kuumuus aiheutti lisäoireita sairaaloiden potilaille ja hoiva­kotien asukkaille. Henkilöstökin uupui. Helteen takia potilaiden ärtyneisyys lisääntyi ja käytöshäiriöt hankaloittivat työtä entisestään. Myös kotisairaan­hoidossa työmäärä lisääntyi.Viime kesän helle ei ollut Suomessa ainut­laatuinen. Edelliset vaikutuksiltaan saman­tasoiset osuivat vuosille 2010 ja 2014. Helteiden kielteisiin vaikutuksiin on siis tarpeen varautua Suomessa jo nykyisessä ilmastossa.Monissa maissa terveyden­huolto alkoi valmistautua tulevaan tosissaan kesän 2003 jälkeen. Silloin Eurooppaa koetteli helleaalto, ja noin 70 000 ihmistä kuoli kuumuuden takia.Suomessa Ilmatieteen laitos alkoi varoittaa helteistä vuonna 2011. Alkuun monet pitivät varoituksia holhouksena, ilonpilaamisena tai vitsinä Suomen ilmastossa. Toisaalta tuli kiittävää palautetta. Kuvaavaa on, että viime kesänä hellevaroituksista ei kielteistä palautetta enää juuri tullut. Niitä on alettu pitää tärkeänä osana sääpalvelua.Onneksi viime kesän jälkeen paikallisesti on tartuttu toimeen. Tarvetta on. Aluehallinto­viraston kyselyn mukaan esimerkiksi lähes puolessa Pohjanmaan ja Pirkanmaan terveys­keskuksista ja hoito­laitoksista on todettu helteen aiheuttamia ongelmia. Niissä tehtiin viime kesänäkin mitä voitiin, tuuletettiin mahdollisimman paljon ja suojauduttiin kaikin tavoin auringolta.Monet kunnon toimet on käytännössä mahdollista toteuttaa vain perus­korjausten yhteydessä. Esimerkiksi Husin sairaaloissa ilman­vaihtoa ja jäähdytystä on uusittu tai tehostettu. Myös leikkaussalien ja lääkehuoneiden oloja pyritään hallitsemaan paremmin. Helsingin kaupunki on hankkinut siirreltäviä jäähdyttimiä, ja esimerkiksi Laakson sairaalassa ikkunoihin on asennettu aurinko­suoja­kalvoja.Tiiviisti rakennetuilla kaupunki­alueilla altistus kuumuudelle voimistuu niin sanotun lämpö­saareke­ilmiön takia.Kaupungistuminen jatkuu. Siksi kaupunki­suunnittelussa pitää muistaa varata tilaa myös viheralueille, jotka viilentävät lämpö­saarekkeita. Se ei toki yksin riitä, vaan rakennuksissa pitää olla myös toimivat jäähdytys­järjestelmät. Ilmastoriskit ja niiden muuttuminen pitää ottaa huomioon sekä vanhojen rakennusten korjauksissa että uusien suunnittelussa.Niitä levittävä puutiainen viihtyy 5–25 asteen lämpötilassa ja kosteassa. Kun ilmasto lämpenee, puutiaiselle sopiva aika pitenee ja lajin elinalueet laajentuvat. Kasvukauden pidentyessä myös siitepölyistä aiheutuvat allergiaoireet voivat lisääntyä. Mikrobit viihtyvät lämpimässä vedessä, ja helleaaltojen aikaan uimavesien laadussa voi olla ongelmia. Rankat sateet voivat heikentää talousveden laatua.Eivätkä ilmastoon liittyvät terveysriskit rajoitu kesään.Murtumia sattuu eniten silloin, kun lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin ja jalkakäytävän lumi sulaa ja jäätyy uudestaan muodostaen jäisen pinnan. Ennusteiden mukaan tapaturmariski pienenee vasta kuluvan vuosisadan loppupuolella, kun talvet vähitellen lyhenevät.Talvisin valon vähäisyys aiheuttaa kaamosoireita. Jopa neljä kymmenestä suomalaisesta kokee pimeään vuodenaikaan joitain oireita, kuten unihäiriöitä tai muutoksia toiminta­tarmossa. Varsinaiseen joka talvi toistuvaan kaamos­masennukseen sairastuu noin prosentti suomalaisista.Liikunta ja vaikkapa kirkas­valo­lamput voivat auttaa meitä pimeimmän ajan yli.Ja pitkän talven jälkeen kesän auringosta ja lämmöstä kannattaa myös nauttia – sopivassa määrin.