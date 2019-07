Sunnuntai

ulos eläin­lääkäriltä epä­tietoisena siitä, mikä olisi koiran kohtalo. Päivys­tävä lääkäri oli antanut ymmär­tää, että edessä voi olla luopu­minen lemmi­kistä. Tajusin ovien ulko­puolella, että olisin heti valmis ottamaan kymppi­tonnin lainan, jos sillä saisi skotlannin­terrierille kaksi vuotta lisää elinaikaa.Enkä minä edes ole mikään koiraihminen.Lääkäriin mennessä koiralla oli ripuli. Sieltä tullessa sillä oli lisäksi sydämen sivuääniä, suussa mätiä hampaita ja jokin valtava möykky vatsaontelossa.Olihan Napin hengitys vähän haissut, mutta luulin sen kuuluvan asiaan. Ei se vaikuttanut kipeältä.Koirakin tottuu vaivoihinsa. Ne myös teeskentelevät omistajiensa mieliksi, sanoi lääkäri. Ai kamala.En edes tiennyt, että lemmikeille on erikseen kardiologeja. Ja sisätauti-, nukutus- ja hammaslääkäreitä. On jopa neurologeja. Ei ihme, että maksaa.Toisen käynnin jälkeen jo tokaisin, että tällä rahalla saisi uuden koiran. Se oli rumasti sanottu, brutaali vitsi.Koiran omistaja – poikani, joka oli saanut Napin kahdeksanvuotiaana ja kasvanut täysi-ikäiseksi sen kanssa – ei nauranut. Hän itki.Lääkärit kysyivät suoraan, paljonko olette valmiit maksamaan lemmikin hoidosta, jos aikaa on vähän.eläimillä ei ole samanlaista oikeutta hoitoon. Ne ovat riippuvaisia omistajistaan, näiden arvoista, oikuista, tuloista ja muista menoista.Jos rahat riittävät juuri ja juuri elämiseen, koiran sairastuminen voi romahduttaa talouden. Se tuli esiin monissa Helsingin Sanomien niukkuuskyselyn vastauksissa viime vuonna:”Pelkään asioita, jotka maksavat paljon: auton renkaiden ostoa, koiran tai itsen sairastumista. Niistä en selviä, vaikka pyrin vähän säästämään.””En pysty ostamaan vaatteita ja koiran eläinlääkäriin vienti on katastrofi. Joudun valitsemaan eläinlääkärin, jossa voi maksaa osamaksulla, mikä vaikeuttaa kuukausittaista laskujen maksua myöhemmin.””Koiraa varten olen kerännyt pienen summan säästöön yllättäviä eläinlääkärikuluja varten.”Yksi vastaaja myi asuntonsa, jotta voi elää vähän laadukkaammin – ”ja ennen kaikkea, että rahat riittävät kahden rakkaan vanhenevan koirani hoitokuluihin”.Koiran takia joku oli jättänyt syömättä tai lykännyt gynekologille menoa. Koska ei voisi elää ilman koiraa.”Koira on selviytymiskeinoni numero yksi. Ilman sitä en olisi enää elossa”, kirjoitti yksi.”Se on mielenterveyshoitajani ja ulkoiluttajani”, vastasi toinen.Myös köyhällä on oikeus lemmikkiin. Siksi meillä on verovaroin tuettuja kunnanlääkäreitä. He hoitavat perusasiat eli rokotukset ja lopetukset. Ehkä ihottumalle antibioottivoiteen. Eihän sekään ilmaista ole.Jos koiran kinttu katkeaa, sitä ei kunnanlääkäri hoida, vaan edessä on lopetus. Tai sitten pitää hakeutua yksityiselle eläinlääkärille.Mitä enemmän eläinlääketiede kehittyy, sitä enemmän on uusia, hienoja tutkimus- ja hoitokeinoja, joita ei kunnanlääkäriltä saa. Ne ovat kalliita.Kenelle ne kuuluvat? Oli pakko soittaa ystävälle, joka on eläinlääkäri. Selvisi, että juuri tästä alalla nyt kiivaasti keskustellaan.ystäväni kertoi, että eläinlääkärit opetetaan ajattelemaan, että kärsivän eläimen lopettaminen on hyvä asia. Että se tapahtuu eläimen parhaaksi. Jos eläinlääkäri ei ajattelisi niin, hän ei kestäisi tehdä työtään.Nyt Yhdysvalloissa ollaan huolestuneita eläinlääkäreiden korkeista itsemurhaluvuista.On raskasta, kun hoitokeinoja on, eläin voitaisiin parantaa – ja silti joutuu lopettamaan sen. Koska rikas ­asiakas ei halua laittaa siihen rahaa. Tai omistaja on liian köyhä.Suomessa koiran ristisideleikkaus tai vieraan esineen poistaminen suolistosta maksaa noin tonnin, koiran lopettaminen noin satasen.Pääomasijoittajien omistamilla klinikoilla eläinlääkäreitä on kuulemma kielletty antamasta alennuksia eikä saa hoitaa säälistä ilmaiseksi. Sen sijaan melkein kaikki eläinklinikat tar­joavat asiakkaille luottoa. Esimerkiksi Evidensia ilmoittaa sen todellisen vuosikoron olevan 24 prosenttia.Tiedetään, että lemmikin hoito on ajanut ihmisiä talousvaikeuksiin.Tuttuni kertoo, että joskus Facebookissa on kerätty lemmikin hoitoon apua. Joskus viranomaisilta myös ir­toaa maksusitoumus. Ja joskus hänen klinikallaan hoidetaan myös ihan pro bono eli hyväntekeväisyytenä.Kukaan ei ole suoraan pyytänyt ilmaista hoitoa, hän sanoo. Se on ollut kunkin lääkärin oma ratkaisu. Siihen saa käyttää klinikan tiloja ja välineitä.Hän uskoo, että kun ihminen saa itsenäisesti tehdä hyvää, se lisää työhyvinvointia ja -motivaatiota.Mutta tärkein on koiran etu.sai elää. Ei sillä ollut syöpää, vaan valtavaksi kasvanut eturauhanen. Sydämen sivuääni oli vaaraton. Hampaita vedettiin, mutta joitakin vielä jäi.Viuh-viuh, vinkui Visa-kortti, kun koirulia hoidettiin.Eettisesti vaikein pala oli eturauhanen. Lääkäri ehdotti hormonihoitoa. Eli kemiallista kastraatiota.Sanoin lääkärille, että kotona on mies, joka ei hyväksy koirien kastraatiota. Mutta koska kyse on sairauden hoidosta... Laitetaan kapseli. Poika oli samaa mieltä. Eläimen etua ajatteli.Kotona reaktio oli raju. Mies purskahti itkuun. On kamalaa, kun inhimilliseltä urospuoliselta olennolta viedään viriliteetti, hän sanoi. Eläimen etua ajatteli.Koira on nyt pirteä. Teeskenteleekö se? Sen katse on kirkas. Rakastan sitä entistä enemmän. En siihen sijoitetun rahan takia. Vaan siksi, että olin menettää sen. Ja siksi, että olin mukana, kun sen kohtalosta päätettiin.