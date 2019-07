Sunnuntai

Mikä olisi paras puhenopeus, Kennedyn vai Stubbin?

Rakkaat

ystävät, hyvää kesää! Ilkka Koskimies https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+koskimies korjaa aiempaa sanomaani: ”Mainitsit taannoin, että Suomen ensimmäinen pitsaravintola oli merimiesten suosima haminalainen ravintola. Lähteesi on sotkenut kaksi haminalaista ravintolaa keskenään: Bar Kompassin ja Bar Giovannin. Jälkimmäinen oli 60-luvulla hyvä ruokaravintola, jossa lounastivat muun muassa Kymen Sanomien toimittajat ja ehkä joku merikapteenikin. Edellinen taas oli viinanhuuruinen merimieskapakka, jonne vasta pitkän lounaan jälkeen saattoi joku näistäkin lipsahtaa. Pitsaa sieltä oli turha etsiä.”Ja vielä aiheesta ”seitsentoistavuotias on neito kaunehin”. Viime palstalla etsin sen taustoja sota-ajan laulusta Sotapojat marssivat. Lauri Merivirta https://www.hs.fi/haku/?query=lauri+merivirta arvelee laulun olevan käännös saksalaisesta kappaleesta Wenn die Soldaten. Sen alkuperäisessä saksankielisessä versiossa ei puhuta neitojen iästä mitään.Sen sijaan toisessa saksalaisessa laulussa, Försters Töchterlein mainitaan että ”schön sind die Mädchen von 17, 18 Jahr”, eli neitojen väitetään olevan kauneimmillaan 17- ja 18-vuo­tiaina.

Kennedy

Tutkimusten