Intia lähettää maanantaina Vikram-laskeutujan kohti Kuuta – jos ihmiskunta olisi oikein viisas, se varustaisi kuulennot jätteenhuoltopalveluin

Sunnuntai

Intia lähettää maanantaina Vikram-laskeutujan kohti Kuuta – jos ihmiskunta olisi oikein viisas, se varustaisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intia ilmoitti tällä viikolla uuden laukaisuajan maan kaikkien aikojen toiselle kuulennolle. Chandrayaan–2-kantoraketin (eli kirjaimellisesti Kuu-aluksen) laukaisua yritetään maanantaina 22. heinäkuuta kello 11.13 Suomen aikaa. Laukaisu näytettäneen ainakin Intian avaruusjärjestön ISRO:n somekanavilla.Ensimmäinen yritys oli tämän viikon maanantaina, mutta laukaisu keskeytettiin 56 minuuttia ennen h-hetkeä tekniseen syyn takia. Toivotaan, toinen laukaisuyritys onnistuu. Kuun pinnalle laskeutuu – jos kaikki menee suunnitelmien mukaan – miehittämätön Vikram-laskeutuja.Mutta mitä Kuussa nyt sitten oikeastaan vielä puuhataan? Mahtaako sen maaperästä eli kuuperästä löytyä edes arvokkaita mineraaleja? Jäätynyttä vettä siellä on ainakin, mutta sitä nyt on meilläkin.Kuulkaas nyt intialaiset, Vikram-kuumönkijälle olisi tarjolla yksi oikeasti fiksu tehtävä. Sen laitteistoa pitäisi tosin viime hetkellä hieman tuunata. Vikramiin tulisi asentaa ensinnäkin nopealiikkeinen robottikäsi, joka osaa tarttumisotteen. Sen lisäksi se tarvitsisi mahdottoman suuren säiliön tai jätesäkin.Kuussa on nimittäin arvioiden mukaan 180 000 kiloa ihmisen sinne toimittamaa rojua. Suurin osa siitä on peräisin Yhdysvaltojen Apollo-lennoista 1970-luvun alussa – mutta syyllisiä on muitakin.Tyylikkäintä olisi tietenkin, jos ihmiskunta jonakin päivänä nappaisi kuujätteet mukaansa. Sillä jokainen piknik-retkeilijäkin sen tietää: vie mennessäsi, minkä toit tullessasi!