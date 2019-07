Sunnuntai

Vedä siipeen, älä suoneen!

Tennesseen osavaltiosta Yhdysvalloista kantautuu huolestuttavia uutisia. Poliisi on vedonnut kansalaisiin, etteivät he huuhtoisi huumeitaan viemäriin. Vaarana on, että vesistöihin päätyessään huumeet synnyttävät pirigaattoreita – amfetamiinilla kulkevia alligaattoreita. Linnutkin saattavat mennä sekaisin huumevesissä telmiessään.Tämä on tietysti jännällä tavalla metaforinen kuvaus ihmisen ja luonnon suhteesta ja mainio juoni toimintaelokuvalle, mutta myös vakavan mietinnän paikka. Miten Suomi voisi diplomatian mallimaana luoda rakentavan suhteen ihmisten, eläinten ja huumeiden välille?Vuosittain moni loukkaantuu, kun hämärässä toikkaroivat hirvet törmäävät ajoneuvoihin. Päihteet ratkaisisivat ongelman. Jos hirvet olisivat pilvessä eivätkä tienposkessa, ne jäisivät kotiinsa syömään sipsiä ja kuuntelemaan vielä yhden biisin.Helsingissä aggressiiviset lokit piinaavat lapsia Linnanmäellä ja aikuisia piknikillä. Jos lokit söisivät hattaran sijaan LSD:tä, ne omistautuisivat ulkomaailman sijaan sisäiseen maailmaansa ja ymmärtäisivät olevansa samaa tähtipölyä kuin muutkin.Jossain menee kuitenkin raja. Steroidipäissään riehuvat valkoposkihanhet eivät kerta kaikkiaan kuulu kaupunkikuvaan.