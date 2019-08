Sunnuntai

Terve taas, lukijat, tässä on Torsti. Menkäämme suoraan kysymyksiin.



Suomi vaati ainoana euromaana aikoinaan takuut Kreikka-vastuilleen. Jälkeenpäin laskien: mistä oli kyse, ja mitä se maksoi Suomen valtiolle?



– Eurofani



Niin sanotuissa takuissa oli kyse vakuusjärjestelystä, jonka Suomi vaati syksyllä 2011 rajaamaan niitä vastuita, jotka aiheutuivat Suomelle Kreikan toisesta, alkuvuonna 2012 myönnetystä rahoitustukiohjelmasta.



Ohjelman rahoittamiseksi turvauduttiin toukokuussa 2010 luotuun, väliaikaiseksi tarkoitettuun Euroopan rahoitusvakausvälineeseen (ERVV).



Sopimus vakuusjärjestelystä on solmittu Suomen valtion ja kreikkalaisten pankkien kesken. Se turvaa Suomen valtion saamisia ERVV-lainojen osalta.



Vakuuden alkuarvo oli 40 prosenttia Suomen laskennallisesta lainaosuudesta, eli noin 925 miljoonaa euroa. Euromääräisinä maksuina saadut vakuudet on sijoitettu erillistilille korkean luottokelpoisuuden omaavien eurovaltioiden velkakirjoihin ja käteiseen. Erillistilillä olevat arvo­paperit toimivat vakuutena odottamassa sitä, että Kreikka jättäisi saamansa lainat maksamatta ja niitä koskeva Suomen antama takaus lau­keaisi maksettavaksi ERVV:lle. Tässä tilanteessa vakuudet siirtyisivät Suomelle.



Tilanne, jossa Kreikka voisi rikkoa velvoitteitaan, tulee eteen aikaisintaan, kun Kreikka aloittaa ERVV-lainojensa lyhennykset vuonna 2023.



Jos taas Kreikan valtio hoitaa ERVV-lainansa takaisinmaksun sovitun mukaisesti, palautuu vakuus ja sille kertynyt korko vakuussopimuksen solmineille kreikkalaisille pankeille.



Kuluja järjestelyssä syntyi vakuus­sopimusneuvotteluista. Niissä käytetyt kaksi asianajotoimistoa laskuttivat palveluksistaan 635 000 euroa.



Lisäksi Kreikka-vakuuksien hallinnoinnista aiheutuu juoksevia kuluja: Suomi maksaa tilinhoitajapankille sijoitussalkun markkina-arvosta kaksi korkopistettä per vuosi, esimerkiksi viime vuonna 178 570 euroa. Maaliskuun 2019 loppuun mennessä tilinhoitajapankille oli maksettu yhteensä 1 160 030 euroa.



Näin ollen vakuudet ovat toistaiseksi maksaneet hieman alle kaksi miljoonaa euroa.



Automainoksia lukiessa olen kiinnittänyt huomiota asiaan, jota puutteellinen kemian/fysiikan tietämykseni ei pysty selvittämään. Auto, joka kuluttaa polttoainetta 6 l/100 km, tuottaa CO2-päästöjä 138 g/km. Tämä tekee siis 13,8 kg/100 km. CO2-päästöt ovat siis yli kaksinkertaiset polttoaineen painoon nähden. Miten tämä on selitettävissä?



– Maukka



Polttomoottorissa bensan sisältämät hiilivedyt palavat, mikä tarkoittaa hiilivetyjen yhtymistä happeen. Lopputuloksena syntyy hiilidioksidia sekä pieniä määriä hiilimonoksidia ja epätäydellisestä palamisesta jääviä muita yhdisteitä.



Hiilidioksidi koostuu siis bensan hiilivedystä ja hapesta, joka muodostaa yli puolet hiilidioksidin painosta – onhan hiilidioksidimolekyylissä yksi hiiliatomi ja kaksi sitä painavampaa happiatomia.



Polttomoottorin kyky ottaa palamiseen tarvittava happi ilmasta on yksi syy siihen, miksi bensakäyttöiset autot ovat keveitä verrattuna sähkökäyttöisiin autoihin. Jos myös palamisessa tarvittava happi jouduttaisiin kuljettamaan auton mukana, nousisi poltto­aineen paino selvästi.



Nyt kun uudet kansanedustajat alkavat pitää puheitaan eduskunnassa ja muualla, tuli mieleeni dokumentti, jossa kerrottiin optimaalisesta puhenopeudesta puhetta pidettäessä. En löydä asiaa googlaamalla. Dokumentissa näytettiin muun muassa presidentti Kennedyn puheita, jotka oli aikataulutettu tähän optimaaliseen puhenopeuteen. Mikä tämä nopeus on? Julkisen puheen pitäminen on meille monille yksi vaikeimpia asioita elämässä (ainakin minulle).



– En osaa pitää puheita



Ihanteellisesta puhenopeudesta ei ole yksiselitteistä sääntöä. Esimerkiksi juhlapuheessa, keskustelussa tai urheiluselostuksessa ihanteellinen nopeus on hyvin erilainen. Taitava puhuja yleensä myös varioi puheensa nopeutta, kiihdyttäen ja hidastaen sen mukaan, mitä puheen sanoma edellyttää.



Tikkaremmin puhumisen asiantuntija toteaa kuitenkin, että tyypillisin ongelma julkisessa puheessa on liiallinen nopeus. Usein tämä juontaa juurensa hermostumisesta – ihminen puhuu nopeasti, koska toivoo tilanteen menevän siten nopeammin ohi.



Toinen syy on huono suunnittelu, jossa ennalta sovitun mittaiseen puheenvuoroon yritetään nopeuttamalla ahtaa enemmän asiaa.



Hyvä nopeus on niin rauhallinen, että jokaisesta sanasta saa selvää ja kuulijat pysyvät hyvin mukana.



Liian hitaasti puhuminen on huomattavasti harvinaisempaa, eikä siitä yleensä kannata huolehtia. Jos kuulijoiden mielenkiinto tuntuu harhailevan, syy on yleensä puheen sisällössä eikä puheen rytmissä.



