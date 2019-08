Sunnuntai

Missä suomalainen nyt jonottaa, kun ihminen ei jonota taksia vaan taksi ihmistä?

se on nyt voitava sanoa ääneen. Taksiuudistus on mätä.Ennen taksijono tarkoitti sitä, että ihminen jonotti taksia. Lentokentällä, baarin viereisellä tolpalla. Kun pakkanen kutitteli rauhatonta sielua.Nyt taksit jonottavat ihmistä.Ei se näin voi mennä.Jonottaminen on osa kansallista identiteettiämme. Jos suomalainen jotain osaa, niin jonottaa.Kun ihmiseltä viedään mahdollisuus kulttuurilleen tyypilliseen käyttäytymiseen, se menee sekaisin.Ekosysteemi järkkyy.Missä enää voi kunnolla jonottaa?Tätä moni suomalainen pohtii.Tokmanni avaa uuden myymälän vain harvoin.Rinteen hallituksen suunnalta nousee uusi uhka. Se aikoo nyt hävittää viimeisenkin elintilan suomalaisille ominaiselta ajanvietteeltä.Hallitus kaavailee sote-uudistusta, jolla poistetaan jonot lääkärille.Missä seisomme, jos edes päivystyksessä ei enää jonoteta?