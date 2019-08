Horsma on Suomessa rikkaruoho, mutta Venäjällä siitä tehdään trendikästä iivananteetä – taikajuoman väitetään johtaneen vallankumoukseen ja kiinnostaneen Hitleriäkin

Sunnuntai

Horsma on Suomessa rikkaruoho mutta Venäjällä trendikkään taikajuoman lähde

Tienpientareilla,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjällä

Venäläinen

Totta

Sergei Vlasenko tarjoilee iivananteetä Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen järjestämällä festivaalilla https://osastot.suomivenajaseura.fi/event/veresk-festivaali-helsingissa/ Linnankoskenpuistossa sunnuntaina 18. elokuuta kello 12–17.