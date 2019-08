Maistissa ollut venäläisnainen tuli kumiveneellä Kiteelle, italialainen haahuili Kuhmossa – tällaisia uhkia Suomen rajoilla on ollut tänä kesänä

Sunnuntai

Mitä valtakuntamme rajoilla todella tapahtuu?

Jos

On

No,

Hiljaista

on seurannut yhteiskunnallista keskustelua neljän viime vuoden ajan – vuodesta 2015, jolloin Suomeen saapui noin 32 000 turvapaikanhakijaa – on saattanut syntyä kuva, että valtakunnan rajoilla olisi krooninen ja armoton säpinä.Keskustelupalstojen syövereissä rajojamme uhkaavat ja ylittävät monet porukat. Puhutaan turvapaikanhakijoiden loputtomista virroista, itänaapurin rikollisista, islamistisista terroristeista, Venäjän ilmavoimien ilmatilaloukkauksista ja ihmiskaupan junailijoista.On kuin Suomi ja suomalainen yhteiskunta olisivat joka minuutti uhattuina.Mutta tapahtuuko valtakuntamme rajoilla todella jotakin poikkeuksellista? Loukataanko aluettamme?Luikahdetaanko tänne ilman lupia ja oikeuksia?syytä katsoa, mitä tänä kesänä on toistaiseksi – siis kesä–heinäkuussa – tapahtunut Suomen rajoilla.Se ei ole vaikeaa, sillä Rajavartiolaitos on jo jonkin aikaa tiedottanut verkossa kaikesta pienestäkin, jota rajoillamme tapahtuu. Rajavyöhykkeille harhautuvista marjastajista ja matkustuskiellossa olevista, EU:n ulkopuolelta saapuvista matkaajista.Hiljaista on ollut. Kovin hiljaista. Melkein kuin Suomea ei huomattaisi.Heinäkuun lopulla, 24. päivänä, kaksi venäläismiestä käveli luvatta Venäjän puolelta Suomeen. He ylittivät rajan Kiteen Valkeavaarassa ja tultuaan kiinniotetuiksi hakivat turvapaikkaa Suomesta.Viikkoa aiemmin, 17. heinäkuuta, jokin Venäjän valtion kone sentään luiskahti Porvoon edustalla kahdeksi minuutiksi Suomen ilmatilaan. Niiden noin 120 sekunnin aikana kone – jonka tyyppiä Rajavartiolaitos ei ole julkistanut – ehti huitaista Suomen ilmatilassa noin 25 kilometrin matkan. Se pysyi kuitenkin Suomen ilmatilan rajan tuntumassa, enimmillään noin kilometrin syvyydessä Suomen ilmatilassa.Toki rajalla törttöillään myös toiseen suuntaan. Samana päivänä, joitakin tunteja myöhemmin, kaksi suomalaista siviiliä moottoriveneili Venäjän puolelle Santion saaren eteläpuolelta käymättä rajatarkastuspisteellä. Santio sijaitsee aivan Suomen kaakkoiskulmassa, Virolahden edustalla.Heinäkuun 11. päivänä suomalaismies asteli maastossa Imatran Räikkölässä luvatta Suomesta Venäjälle.Edellispäivänä Nuijamaalla moldovalainen oli saapunut Venäjältä Suomeen, vaikka hänellä oli Saksan määräämä Schengen-aluetta koskeva maahantulokielto. Toinen moldovolainen otettiin kiinni Vaalimaalla, ja myös hänellä oli maahantulokielto.Heinäkuun ensimmäisenä päivänä rajavartiosto nappasi Kiteen Pyhäjärvellä pienessä maistissa olleen venäläisnaisen, joka oli saapunut Suomen puolelle kumiveneellä.onhan meillä Helsinki-Vantaan lentoasema, jonka kautta kulkee vuosittain 20 miljoonaa matkustajaa. Sehän on se vilkkain rajamme. Siellä, jos missä, luulisi riittävän säpinää.Vaan aivan mahdottomalta ei tunnu meno sielläkään. Viikolla 28 eli 8.–14. heinäkuuta Rajavartiolaitos avasi Helsinki-Vantaalla esitutkinnan yhteensä vain kahdeksasta tapauksesta. Niihin kuuluivat väärennös, kätkemisrikos, rekisterimerkintärikos ja laittoman maahantulon järjestäminen.Eipä rajoilla näy enää kovin paljon edes turvapaikanhakijoita. Heitä saapui vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 2 261. Se on keskimäärin 377 ihmistä kuukaudessa. Näistäkin ihmisistä iso osa tullaan todennäköisesti käännyttämään Suomesta.Onko tämänhetkinen turvapaikan­hakijoiden määrä sitten suuri vai pieni?Se lienee näkökulmakysymys.oli kesäkuussakin. Kaikilla valtakuntamme rajoilla. Toki liikennettä oli paljon – sillä kesällä on –, mutta epämääräisistä kulkijoista ja luvattomista saapujista on vähän tiedotuksia.Puolivälissä kuuta kaksi saksalaista, mies ja nainen, syyllistyivät lievään valtionrajarikokseen Rautjärvellä. He olivat liikkuneet rajavyöhykkeellä ilman lupaa. Samana päivänä, 16. kesäkuuta, georgialaisen miehen matkanteko pysäytettiin Imatran rajanylityspaikalla, koska hänellä oli maahan­tulokielto Schengen-alueelle. Edellispäivänä oli ollut vastaava tapaus Nuijamaalla, mutta saapuja oli moldovalainen.Italialaismies sai sakot lievästä valtionrajarikoksesta, kun hän 10. kesäkuuta haahuili rajavyöhykkeellä Kuhmon Erilammella ilman lupia.Maltillista oli meno myös aivan kesäkuun alussa. Rajavartijat löysivät kuun kolmantena päivänä Pohjois-Karjalan Ruhovaarassa metsästä Viron kansalaisen, jolla ei ollut rajavyöhykelupaa eikä henkilötodistusta. Tyyppi selvisi sakoilla ja käännyttämisellä kotimaahansa.Aivan erityisen hiljaista tuntuu olleen Lapin rajavartiostossa. No, jotain sentään. Kesäkuun 3. päivänä kahden henkilön epäillään ylittäneen valtakunnan rajan Suomesta Venäjälle Inarin Virtaniemessä.Rajavartiosto tiedotti, että tapaukseen saattaa liittyä matkailuauto, Fiat Ducato, jonka ”korin värityksenä on harmaa alareuna ja valkoinen yläreuna”. Auton erityistuntomerkiksi rajavartiosto mainitsi vielä ”koko perän levyisen roiskeläpän, jossa on saha­laita”.