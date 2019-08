Sunnuntai

Uusi miesihanne on peräkamarinpoika, joka pukeutuu haudassakin rippipukuun

elää kohtalon­hetkiään, ja tämä pakottaa meidät punnit­semaan arvomme ja toimin­tamme uusiksi. Se, mikä vielä viime vuonna oli tavoi­teltavaa, on nyt tuomittavaa. Matti- ja maijamyöhäiset kerskuvat yhä uusilla ja isoilla asunnoillaan, autoillaan, vauvoillaan ja lomamatkoillaan. Me muut tiedämme, että aika on ajanut asumisen, liikkumisen ja lisääntymisen ohi.Mutta ei niin pahaa etteikö jotain hyvääkin. Arvojen myllerryksessä pintaan on noussut pienimuotoinen elämäntyyli. Ennen ahtaille asuinsijoille jäätiin pakon edessä. Nyt elinpiirin kavennus on oma valinta ja statussymboli. Muutos vaikuttaa myös kielenkäyttöön, kun aiemmin halventavina koetuista ilmaisuista on tulossa uuden ajan mainesanoja.kärkijoukossa marssivat nyt peräkamarin pojat. Vanha Suomi halveksi aikamiespoikia, jotka jäivät naimattomina kotitilalleen vanhempiensa elätettäviksi. 2000-luvun Suomessa osaamme jo arvostaa heidän edelläkävijyyttään. Peräkamarin pojan hiilijalanjälki on pienempi kuin hänen Kontio-saappaansa painallus kotipellon kylkeen. Peräkamarin poika haastoi myös perinteiset sukupuoliroolit jo ennen kuin niistä osattiin edes puhua: Ikääntyvien vanhempien hoito ei ole vain naisten asia.Vielä joitakin vuosia sitten Suomen urbaaniväki tunsi kollektiivista syyllisyyttä kansakunnan vähäisestä kiinnostuksesta muotia kohtaan. Vaatteiden ja kenkien shoppailu ei kiinnostanut suomalaisia yhtä paljon kuin verrokkimaita Länsi-Euroopassa. Nyt tästäkin puutteesta on tullut hyve.Kun muu maailma tukehtuu kertakäyttömuotiin, pukeutuu uuden ajan sankarimies vanhaan rippipukuunsa. Se todistaa paitsi kestävistä arvoista myös kestävistä linjoista. Kasvisproteiinilla pysyy vuosikymmenet samoissa mitoissa aina omiin hautajaisiin asti. Valtio voisi tulla tässä jopa vastaan: lahjoitetaan kaikille koulunsa päättäville suomalainen sarkapuku eli jakku sekä housut tai hame viiden sentin laskettavine saumavaroineen. Hyvällä hoidolla ja terveillä elintavoille puku kestää koko loppuelämän.arvonnousun ovat kokeneet niinkin tuoreet haukkumasanat kuin turisti ja seuramatkalainen. Tiedostava henkilö ymmärtää, että matkustaessaan hän ei voi ikinä olla mitään muuta kuin viheliäinen turisti. Siksi hän lomailee vain kohteissa, joissa haitta ympäristölle ja paikallisille on mahdollisimman pieni: suljetuissa ja valvotuissa lomakomplekseissa, joissa liikkumasäde on pari sataa metriä.Eurooppalaisista britit ovat etulyöntiasemassa, kun pitää opetella uudenlaista elämäntapaa. Jos Britannia singahtaa lokakuun lopussa ulos EU:sta ilman erosopimusta, on edessä pikakurssi entistä niukempaan arkeen. Hyvästi mannereurooppalainen tuore tuontiruoka – tervetuloa ruokapöytään Englannin peltojen kaali, lanttu ja peruna. Hyvästi herätematkailu Eurooppaan – tervetuloa heikon punnan ja uusien rajamuodollisuuksien sanelema kotoilu. Nurkkapatriotismi on ollut yksi brexitin henkisistä kasvualustoista. Pian brexit panee nurkkapatriootin elämään niin kuin opettaa.