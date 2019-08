Juuso Hemminki teki oopperauraa, kunnes ääni petti – Nyt hän on K-kauppias, joka laulaa aarioita asiakkailleen

Sunnuntai

Kauppias kajauttaa aarian

Nyt

Juuso

korvat hörölle. Kauppias Juuso Hemminki https://www.hs.fi/haku/?query=juuso+hemminki asettuu helsinkiläisen K-market Katajanokan hedelmähyllyn eteen, karauttelee kurkkuaan, levittää kätensä ja kajauttaa suomennoksen Franz Lehárin https://www.hs.fi/haku/?query=franz+leharin Das Land des Lächelns -operetin kappaleesta Dein ist mein ganzes Herz.”Vain sulle lauluni soi…”Jos sekaan viskaa mielikuvitusta, taustalle voisi kuvitella sinfoniaorkesterin, vaikka oikeasti siellä purisevat kaupan kylmälaitteet. Osuuksiaan saattaisi esittää kuoro, vaikka oikeasti takana kököttää pirteä joukko ananaksia, avokadoja ja vesimeloneita. Yleisönä pönöttäisi pukuihin ja jakkuihin sonnustautuneita korkeakulttuurin suurkuluttajia, vaikka oikeasti esitystä todistaa muun muassa parvi kypäräpäisiä rakennustyöläisiä, jotka ovat pölähtäneet hakemaan noutokahvia ja kolmioleipiä.Ei kuulu yhtäkään bravo-huutoa. Sellaisia katsojat voisivat ulvoa hienoimpina iltoina, kun kaikki loksahtaa kohdalleen ja lauluääni soi kuin suloisimmissa unissa. Nyt asiakkaiden päitä kyllä kääntyy.Aplodien puute ei näytä vaivaavan Hemminkiä, sillä lopetettuaan hän väläyttää ylitse läikkyvän hymyn.”Hyvin sä vedät”, yksi marketin työn­tekijöistä kehuu ohi kävellessään.Hemminki on elänyt 48 loistokasta vuotta. Tai ainakin hän itse käyttää paksusti myönteisiä sanoja, kun puhuu elämästään.Lapsuus ja nuoruus Cantores Minores -poikakuorossa: ”Upeita vuosia.”Opiskelu Sveitsissä Zürichin ooppera­studiossa: ”Uskomatonta aikaa.”Ammattimainen laulu-ura: ”Upea kokemus.”Sitä seuranneet vuodet konsulttina: ”Mahtavia aikoja.”Ja nyt, tuoreena K-market Katajanokan kauppiaana, kaikki vasta suurenmoista onkin. Myymälä avattiin 8. elokuuta Satamakadulla sijaitsevaan 1940-lukulaiseen tiilitaloon, jossa toimi aiemmin Keskon pääkonttori. Hemminki siirtyi peruskorjauksessa uudistetun kaupan yrittäjäksi Rauhankadun K-marketista, joka sijaitsee Helsingin Kruununhaassa. Siellä ehti kulua seitsemän ja puoli vuotta.Tähän hedelmähyllyjen ääreen hän on päätynyt lauleskelemaan monen näyttämön ja takahuoneen kautta.

Lauluääni

Kun