Sunnuntai

Miten saisi perille, että mökille ei kaivata yllätysvieraita?

Rakkaat ystävät! Lomakauden päättymisen myötä olemme jättäneet taaksemme koko joukon kesälle ominaisia sosiaalisia pulmatilanteita. Kirjepinostani löytyi vielä yksi kysymys, joka käsittelee tällaista aihetta.



En pidä siitä, että kesäpaikkamme ei ole yksityisaluetta. On henkilöitä, jotka tulla tupsahtavat pihalle kutsumatta. Alan olla vähän kyllästynyt. Jutteleminenkaan ei maita; on niin rasistisia mielipiteitä. Miten saisi perille, että mökki on verrattavissa kotiimme? Ei ole halua loukata.



– Onneksi tulee talvi



Kuvailemasi pulma on kinkkinen ja yleinen!



Mökeillä kohtaavat erilaiset vierailukulttuurit: toisille kesäpaikat edustavat kyläilyn vapautta, jossa mikään puuha ei ole niin tärkeä, etteikö sitä voisi yllätysvieraiden takia keskeyttää. Toiset kaipaavat lomaltaan erityisesti yksinoloa ja oikeutta valita seuransa.



Olennaista on se, että kukin lomailija saa itse päättää, kumpaa elämänmuotoa hänen kesäpaikassaan toteutetaan.



Jos et ole vielä käynyt suorasanaista keskustelua yli-innokkaiden vieraiden kanssa, suosittelen käymään sen joko nyt tai kesän alussa, siis hetkellä, jolloin loma-asiat ovat luonteva puheenaihe mutta tilanne ei ole paraikaa päällä.



Kerro, ettet jatkossa halua yllätysvierailuja kesäpaikkaasi. Voit tehdä sen samalla neutraalilla sävyllä, jolla kertoisit vaikkapa päättäneesi istuttaa uusia marjapensaita.



Kenties kuulut ihmisiin, joilla on tapana esittää tällaisissa keskusteluissa liikaa pehmentäviä lauseita, jotta vastapuoli ei loukkaantuisi.



Itse olen joskus lepytellyt hermostuneena niin paljon, ettei keskustelukumppani ole alkuunkaan ymmärtänyt, mitä yritän sanoa! Silloin keskustelua on hyvä harjoitella etu­käteen ja karsia ylenmääräiset sovittelufraasit pois. Voit esittää jonkin perustelun, mutta varo selittelemästä liikaa. Et ole pyytämässä mitään kohtuutonta etkä halua muuttaa tilannetta neuvotteluksi, jossa perusteluitasi ammutaan alas.



Jos vieraat pyynnöstäsi huolimatta jatkavat tupsahtelua, he käyttäytyvät huonosti.



Eräs ystäväni ratkaisi tällaisen tilanteen ojentamalla kyläilijöille aina yllätysvierailun päätteeksi säkkikaupalla jätteitä keräykseen vietäväksi. Käynnit vähenivät.



Voivatko kielitieteilijät kertoa, miksi eri kielissä on feminiinisiä ja maskuliinisia substantiiveja? Opiskelen espanjaa, jossa kaikki substantiivit on jaoteltu suvun perusteella. Mitä hyötyä suvuista eri sanoissa on? Eihän suomen kielessäkään ole tällaista jakoa feminiinisiin ja maskuliinisiin sanoihin, ja kaikki asiat voidaan siitä huolimatta ilmaista ihan hyvin.



– Veikko Virkkunen



Pöydät eivät ole minunkaan silmissäni erityisen naisellisia eivätkä juomalasit miehekkäitä, vaikka espanjankieliselle jako varmasti tuntuu luontevalta.



Esitin kysymyksen lukupiirini kielitieteilijälle. Hänen mukaansa espanjan sanojen suvut periytyvät indoeurooppalaisesta kantakielestä, jossa substantiiveilla oli kolme sukua: elollinen, eloton ja neutri. Se on luultavasti ollut käyttökelpoinen piirre kielessä. Kielioppi on siinä antanut pientä apua ihmiselle, joka yrittää selittää toiselle jotakin monimutkaista asiaa ymmärrettävästi.



Ajan mittaan suvun yhteys sanan merkitykseen hämärtyi. Tuli uusia sanoja, jotka eivät asettuneet vanhaan järjestykseen. Se suku, joka oli aiemmin viitannut elolliseen olentoon, yhdistettiinkin miehiin.



Miksi juuri miehiin, saatat kysyä. Sitä lukupiirin kielitieteilijä ei osannut selittää mutta piti kysymystä kiinnostavana.



Samasta kantakielestä kehittyneet kielet ovat sittemmin muuttuneet omiin suuntiinsa. Neutrimuoto on hävinnyt monesta indoeurooppalaisesta kielestä. Englanti karisti keski­ajalla kaikki suvut. Skandinaavisissa kielissä neutri säilyi (ruotsin ett) ja maskuliini- ja feminiinimuodot yhdistyivät yhdeksi suvuksi (ruotsin en).



Suomi ei kuulu indoeurooppalaisiin kieliin, joten meille tämä vaikuttaa helposti kovin erikoiselta tavalta hahmottaa maailmaa. Varsin yleinen tapa se on. Esimerkiksi arabiassa ja hepreassa substantiiveilla on suku. Japanissa, kiinassa ja turkissa sitä ei ole.



Kielitieteilijä huomautti myös, että sanan suvun ja sen merkityksen yhteys on joskus nurinkurinen. Ajattele vaikka espanjan sanoja masculinidad ja hombría, jotka molemmat tarkoittavat miehekkyyttä – ne ovat feminiinejä!



Substantiivien suvut ovat siis luultavasti joskus auttaneet selkeyttämään kieltä, mutta sen jälkeen kieli on muuttunut niin paljon, että hyöty on olematon.



Merkitystä suvuilla kyllä on, sillä niiden on huomattu vaikuttavan ajatteluumme. Espanjan puhujien mielikuvissa avain on pienempi ja sirompi esine kuin saksan puhujilta kysyttäessä.



Varmaan arvaatkin, kummassa kielessä avain-sana on feminiini.