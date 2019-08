Sunnuntai

Isis-vaimo ja sen mies

Kännykkä piippaa. Viesti tulee Syyriasta. Sen lähettäjä on suomalainen nainen, jota suojelupoliisi pitää turvallisuusuhkana. Nainen on erityisen kiinnostava, koska hän on Syyriassa solminut avioliiton mieheen, josta tuli merkittävä Isis-terroristi.