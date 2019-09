Sunnuntai

Petollisen helposti leviävä tauti uhkaa banaaneja, ja ihminen on tehnyt sen tuholle erityisen alttiiksi

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cavendish

Banaanien

Banaani