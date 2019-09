Sunnuntai

Kahden renkaan varassa

Kello on kahdeksan aamulla, ja Anthonia Noruwan työvuoro Lapväärtin ABC-huoltoasemalla on ohi. Hän on aloittanut siivouksen aamuyöllä viideltä, ja nyt huoltamo on taas valmis uuteen päivään.