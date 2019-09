Rikkain promille risteili Suomen vesille – Suomenlahti kiinnostaa nyt luksusjahtien omistajia, sanoo suomalaiskapteeni

Sunnuntai

Rikkain promille vesillä

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalainen miehistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy