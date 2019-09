9-vuotias Lenni kysyi, miksei kirkkoon kuuluva voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen: ”En yhtään odottanut tämmöistä keskustelua”

Sunnuntai

Nyt puhuu 9-vuotias Lenni

Kaksi viikkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen kaikkea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy