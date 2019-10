Madridissa toteutettava papukaijojen ”inhimillinen joukkoteurastus” on upea esimerkki oksymoronista

Sunnuntai

Madridissa toteutettava papukaijojen ”inhimillinen joukkoteurastus” on upea esimerkki oikeaoppisesta oksymoron

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pääkaupungin Madridin viranomaiset ilmoittivat tällä viikolla, että kaupunki aikoo tuhota tuhansia papukaijoja, joiden kanta on kasvanut vuosikymmenessä moninkertaiseksi. Tarkalleen ottaen noissa kuolemaantuomituissa yksilöissä on kyse munkkiarateista.Ilmoituksessa oli kielellisesti kiinnostava muotoilu. Iso osa papukaijojen kantaa on nimittäin tarkoitus hävittää ”inhimillisen teurastuksen” sekä papukaijan munien steriloinnin avulla. Viranomaiset eivät tosin tarkentaneet, kuinka tämä inhimillinen teurastus tarkkaan ottaen tapahtuu.Inhimillinen teurastus on malliesimerkki oksymoronista eli sisäisesti ristiriitaisesta ilmauksesta. Vastaavia ovat vaikkapa raitis alkoholisti, jäätävä polte, pauhaava hiljaisuus, kiiruhtaa hitaasti, vanha uutinen, tarkka arvio, pieni ihme tai maailman pisin lyhytkasvuinen.Lisätäänpä hieman vaikeusastetta. Todelliset oksymoronien ystävät etsivät yhden ainoan sanan oksymoroneja eli yhdyssanoja, joihin mahtuu jokin nyrjähtänyt ristiriitaisuus. Ne ovat kuin neliapilat, mutta harvinaisempia, ja aiheuttavat aivan erityistä mielihyvää. Tällaisia ovat vaikkapa tietosanakirjojen pikkujättiläinen tai – kuten eräs ystäväni jaksaa yhä uudestaan ja uudestaan muistuttaa – Hesburgerin minimegahampurilainen.