Yli sata vuotta vanhoissa kauhuvalokuvissa on haamuja, irtopäitä ja ektoplasmaa – katso HS:n kuvakooste 1860–1920-luvun ”yliluonnollisesta” viihteestä

Sunnuntai

Kauheus on katsojan silmässä

Pelottelu

Nykyihmisellä

Vanhoja

on ehkä primitiivisin huvittelun muoto. Simpanssitkin säikyttelevät toisiaan ja nauravat makeasti päälle.Kauhu on universaali ilo – vaikka voi halloweenjuhlia toki paheksua amerikkalaisena hapatuksena.Kauhulla on kikkailtu myös vanhoissa valokuvissa, joihin on saatu aavemaista tunnelmaa ja verisiä yksityiskohtia erilaisilla trikkikeinoilla. Voi vain kuvitella, miten hauskaa on ollut askarrella monivalotuksella kuvia, joissa ihminen onkin läpinäkyvä.Ennen uskottiin kummituksiin enemmän. Se liittyi tiedon puutteeseen. Mutta jostain syystä myös nykyaikaisen, koulutetun ihmisen on helpompi uskoa, että entisaikaan oli aaveita ja ilmestyksiä. On paljon helpompi kuvitella kummitus vanhaan kartanoon kuin moderniin kerrostaloon.voisi olla kauhuun myös käytännöllinen suhde. Lontoolaisen Westminsterin yliopiston tutkimuksen mukaan kauhuelokuvien katsominen polttaa kaloreita. Säikähdys nostaa sykettä, ja pelko aiheuttaa adrenaliinin eritykseen piikin. Joten puolentoista tunnin elokuva voi polttaa kaloreita yhtä paljon kuin puolen tunnin kävelylenkki.Tutkimuksen rahoitti elokuvia vuokraava yritys. Testielokuvat listattiin nimeltä. Hohto oli laihduttavin, sen aikana kului jopa 184 kilokaloria.valokuvia katsellessa ei välttämättä säiky. Mutta voi naurattaa. Ja naurullahan on ihan valtavasti terveyshyötyjä. Erään tutkimuksen mukaan kymmenen minuutin nauraminen kuluttaa 40 kilokaloria. Ja jos nauraa oikein kippurassa, se tuntuu vatsalihaksissa koko päivän.Halloweenjuhlissa on parasta olla hauskaa eikä kauheaa.