Sunnuntai

Pieni Punahilkka, päivitetty versio

Olipa

kerran pieni Hupparityttö, joka lähti viemään isoäidilleen ruokaa metsän halki. Metsässä pieni Hupparityttö tapasi suden, joka kysyi, minne tyttö oli menossa.”Viemään ruokaa isoäidilleni, joka on hyvin sairas”, Hupparityttö vastasi.Susi oikaisi metsän halki isoäidin mökille,­ jossa hän söi isoäidin, pukeutui tämän vaatteisiin ja asettui sänkyyn odottamaan pientä Hupparityttöä.Kun pieni Hupparityttö saapui isoäidin mökkiin, hän ihmetteli suden ulkonäköä.”Miksi sinulla on noin suuret korvat”, Hupparityttö kysyi.”Jotta voisin paremmin kuulla sinun äänesi”,­ susi vastasi.”Miksi sinulla on noin suuri suu”, Hupparityttö kysyi.”Jotta voisin paremmin syödä sinut suuhuni”, susi vastasi ja singahti valtavalla loikalla Hupparitytön kimppuun.Mutta juuri sillä hetkellä mökkiin astui maa- ja metsätalousministeriön virkamies, joka oli saapunut ennakoivasti vastaamaan susireviirialueella elävien ihmisten turvattomuuden tunteeseen.Susi sai hoitosuunnitelman, jolla tarkennettiin sen toimintamallia piha-alueilla. Sen jälkeen susi ja pieni Hupparityttö elivät yhdessä onnellisina elämänsä loppuun asti.Sen pituinen se.