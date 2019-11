Sunnuntai

Tampereen kehityshyvinvointi­keskuksen nimi kehittyy – kohti taantumapahoinvointia

kantautui hyviä uutisia: kehityshyvinvointikeskus sai toteutusluvan. Hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa!Tiedotteessa kerrottiin, että ”hankkeen avulla luodaan tarinaa siitä, miten Pirkanmaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö toimii ja miten asioita tehdään yhdessä.”Lisäksi ”kehityshyvinvointikeskus nostaa Tampereen ja Pirkanmaan perustason sosiaali- ja terveyspalvelut kansainvälisen kehittämisen kärkeen ja vahvistaa hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta”.Hieno juttu! Mistä siis on kyse?tarkemmin lukemalla käy ilmi, että kehityshyvinvointikeskukseen tulee muun muassa Tammelakeskuksen terveysasema ja sosiaalipalveluja.Mietintäänpä. Kansalainen googlaa terveyskeskuksen yhteystiedot, kun hän tuntee olonsa sairaaksi.Mikä hätä pitäisi olla, että kansalainen päätyisi etsimään kehityshyvinvointikeskuksen yhteystietoja? Taantumapahoinvointi, ehdotti kollega. Sellaisesta varmaan on kärsinyt moni.Myöhemmin Tampere kertoi, että kehityshyvinvointikeskus on pelkästään työnimi. Tampereen kaupungilta sanotaan, että lopullinen brändinimi on tarkoitus päättää myöhemmin.Tampereellahan on vanhastaan kokemusta nimiväännöistä. Tampereen yliopiston uudeksi nimeksi tuli pitkän vatkaamisen jälkeen Tampereen yliopisto. Tai sitten Tampereella voidaan ottaa mallia Järvenpäästä, jonka sosiaali- ja terveyskeskus on nimeltään JUST.