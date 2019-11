Sunnuntai

Essee: Kuka päättää, milloin tekoäly tappaa?

Tekoäly on hieman kuin tuli. Kyky tehdä tulta mullisti ihmiskunnan kehityksen. Tulen avulla on saatu aikaan suunnattomasti hyvää, mutta myös valtavasti kärsimystä ja tuhoa. Ratkaisevaa on ollut tulen hallitseminen. Yhteiset säännöt sen käytölle.