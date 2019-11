Sunnuntai

Mitä kieltä maailman ensimmäiset ihmiset puhuivat?

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti.Menkäämme tällä kertaa suoraan kysymyksiin.Tikkaremmin ravitsemustieteilijän mukaan huolesi on pitkälti turha. Myös lihankorvikkeista saa proteiinia ihan tarpeeksi.Lihankorvikkeiden proteiinipitoisuudet vaihtelevat niissä käytettyjen raaka-aineiden mukaan.Yleisimmistä raaka-aineista esimerkiksi keitetyssä soijarouheessa on proteiinia noin 19 grammaa sataa grammaa kohden, härkäpavuista tehdyssä härkiksessä 17 grammaa, kiinteässä tofussa 17 grammaa ja sienipohjaisessa quornissa noin 14 grammaa.Nyhtökaurassa proteiinia on peräti 30 grammaa sataa grammaa kohden. Nimestään huolimatta nyhtökaura ei tosin ole pelkkää kauraa, vaan siinä on myös herneproteiinia ja härkäpapua.Vertailun vuoksi esimeriksi paistetussa sika-nautajauhelihassa on proteiinia noin 23 grammaa sataa grammaa kohden.Hiilihydraatteja kasvisvalmisteissa on lihaa enemmän, mutta ei määriä, joilla olisi merkittävää vaikutusta kokonaisuuteen.Halutessasi voit itse käydä katselemassa eri valmisteiden proteiini- ja hiilihydraattipitoisuksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä elintarvikkeiden koostumustietopankki Finelistä, osoitteesta fineli.fi.Noin ylipäänsä suurimman osan suomalaisista ei kannata huolehtia riittävästä proteiinin saannista, asiantuntija kertoo. Ainoastaan yli 65-vuo­tiailla esiintyy yleensä proteiinin vajausta. Sen syynä on se, että vanhemmat ihmiset syövät joskus liian vähän.Torstin jututtamien asiantuntijoiden mukaan käytetyn paistinrasvan hyödyntäminen polttoaineena ei ole unohtunut mihinkään. Päinvastoin, Suomessa tehdään aiheesta jatkuvaa tutkimusta. Neste on tällä hetkellä maailman suurin biopolttoaineiden kiertotalousyhtiö.Raaka-aineena uusiutuvassa dieselissä Neste käyttää myös käytettyä paistorasvaa ja -öljyä. Niitä se hankkii maailmanlaajuisesti muun muassa ravintoloista.Esimerkiksi Suomessa myytävä Neste My -polttoaine on valmistettu kokonaan jätteistä ja tähteistä. Se toimii normaaleissa dieselmoottoreissa ilman erillisen lämmitysjärjestelmän tarvetta.Tekniikka myös paranee kaiken aikaa. Niinpä yhtiö etsii uusia, yhä huonompilaatuisia jätteitä ja tähteitä hyödynnettäväksi uusiutuvien tuotteiden jalostuksessa.Suurelle yleisölle paistorasvan keruu on tutuin joulun Kinkkutemppu-kampanjasta, jossa on kerätty kotitalouksien joulukinkkujen paistinrasvaa. Viime vuonna kampanjaan osallistui yli 185 000 kotitaloutta. Kinkkutemppu-kampanjan keräämästä rasvasta saatiin uusiutuvaa dieseliä määrä, jolla tavallisella dieselautolla olisi voitu ajaa 18 kertaa maapallon ympäri.Vanhimmat kielet ja sanat ovat valitettavasti kadonneet kauas esihistorian hämärään, eikä niitä voida enää tavoittaa.Tutkimuksen perusteella vaikuttaa kuitenkin selvältä, että ihmisen kehitys liittyi läheisesti puheen kehitykseen. Lähimmillä sukulaisillamme, simpansseilla ja gorilloilla, ei ole ihmisen kykyä sulkea kurkunkantta puheen selkeyttämiseksi. Niiden suu on myös pieni, mikä vaikeuttaa vokaaleiden muodostamista ihmisen tapaan.Ihmisen puhe-elimien ja kielen kehitys on luultavasti tapahtunut samojen vuosituhansien aikana. Tämä on luonut pohjaa teorialle, jonka mukaan ensimmäisissä puhutuissa kielissä olisi ollut plosiiviäänteitä eli naksahduksia, jotka ovat säilyneet eräissä afrikkalaisissa kielissä. Niiden tuottaminen onnistuu myös kurkunpää avoimena ja pienemmällä suulla. Koska ne ovat kuitenkin hengitykseen verrattuna monimutkainen tapa tuottaa äänteitä, teorian mukaan ne olisivat sitten karsiutuneet pois suurimmasta osasta myöhempiä kieliä ja jääneet jäänteiksi vain ihmisen syntyseuduille.