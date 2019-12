Jääkärimarssin vakiinnutti Linnan juhliin Martti Ahtisaari – Neuvostoliiton aikaan sen soittaminen ei olisi sopinut

Sunnuntai

Jääkärimarssin vakiinnutti Linnan juhliin Martti Ahtisaari – Neuvostoliiton aikaan sen soittaminen ei olisi so

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 4.12.2019 klo 14.48: Kaikki Mannerheim-ristin ritarit kutsuttiin Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle vuonna 1994, ei 1997. Viimeinen elossa oleva ritari Tuomas Gerdt on 97-vuotias, ei 98-vuotias.