Miten poliisi selvittää henkilöllisyytesi, jos haluat salata sen?

taas, lukijat, tässä Torsti.Edellisellä palstalla puhuttiin lihankorvikkeiden sisältämästä proteiinista. Aihe herätti keskustelupalstalla huolta kasvisperäisten tuotteiden aminohappokoostumuksesta. Nimimerkki ”Vanhapiika 83 v.” puolestaan pohti, voisiko kasvisruuan suosion kasvu näkyä osteoporoosin leviämisenä.Torsti kysyi asiaa Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorilta Mikael Fogelholmilta. Hän sanoi, että palkokasvi- ja kaurapohjaisista proteiininkorvikkeista ei saa riittävästi kaikkia ihmisen tarvitsemia aminohappoja. Mutta jos syö molempia, täydentävät ne toisiaan eikä ongelmaa synny.Osteoporoosin ja kasvisruokavalion välillä ei ole näytetty olevan yhteyttä. Todellinen syy osteoporoosin yleistymiseen onkin Fogelholmin mukaan luultavimmin se, että luustoa vahvistava liikunta on vähentynyt.Lähtökohtaisesti poliisi ei ota ihmisiä kiinni ilman syytä. Vailla rikosepäilyä poliisi ottaa ihmisiä kiinni ainoastaan suojaustarkoituksessa, esimerkiksi kadulle sammuneita ihmisiä niin sanotusti juoppoputkaan.Keinot, joilla poliisi pyrkii selvittämään ihmisten henkilöyttä, vaihtelevat sen mukaan, miten kovasti se halutaan saada selville. Jos ihminen on tuotu putkaan vain selviämään, poliisin tarve varmistaa hänen henkilöytensä ei liene kovin korkea.Niinpä jos asia ei selviä helposti esimerkiksi poliisin rekistereistä tai putkaan tuodun mukana olevista asiakirjoista, poliisi voi vain ottaa tuntomerkit talteen ja antaa ihmisen mennä.Jos taas henkilö on pidätetty rikoksesta epäiltynä, riippuvat käytetyt keinot siitä, miten vakavasta rikoksesta häntä epäillään. Tuomioistuimen päätöksellä myös nimetöntä ihmistä voidaan pitää pidätettynä tutkinnan ajan.Silloin poliisi voi esimerkiksi jakaa kiinni otetun henkilön tuntomerkkejä laajemmalle. Aika usein nimettöminä pidätettyjä ihmisiä aletaan myös kaivata, mikä johtaa asioiden selviämiseen katoamisilmoituksen kautta.Ainakin teoriassa saattaa silti käydä niinkin, ettei vakavastakaan rikoksesta epäillyn henkilöyttä saada selville. Silloin hänet voidaan joutua vapauttamaan. Näissä tilanteissa hänen tuntomerkkinsä otetaan talteen ja poliisi voi jatkaa henkilöyden selvittämistä myös jälkikäteen, mahdollisesti esimerkiksi seuraamalla epäillyn liikkeitä.Niin juoksukilpailuissa kuin raveissakin juostaan tosiaan vastapäivään. Tapaa on pyritty rationalisoimaan eri tavoin. On esimerkiksi ehdotettu, että vasemmalle kaartuminen olisi luonnollisempaa, koska useimmilla ihmisillä oi­keanpuoleiset raajat ovat paremmin kehittyneet. Näin oikea puoli joutuu tekemään suuremman työn.Toinen selitys kuuluu, että yleisö pystyy seuraamaan vastapäivään eteneviä juoksijoita kääntämällä päätään vasemmalta oikealle eurooppalaisen lukusuunnan mukaisesti.Todennäköisimmin kyse on kuitenkin puhtaasti perinteestä.Yleisesti oletetaan, että tapa olisi peräisin jo antiikin olympialaisista. Niissä juoksussa kilpailtiin edestakaisin yhden ”stadionin” eli 192 metrin mittaisella suoralla. Suoran molempiin päihin lyötiin tolpat, jotka piti kiertää niin monta kertaa kuin juoksumatka edellytti.Tutkijat ovat päätelleet aihetodisteiden perusteella, että aluksi juoksijat olisivat saaneet kiertää tolpan vasta- tai myötäpäivään. Tästä olisi kuitenkin syntynyt yhteentörmäyksiä. Niinpä olisi siirrytty käytäntöön, jossa juostiin vastapäivään. Pitävää evidenssiä teorialle ei kuitenkaan ole.Varmaa on kuitenkin, että 1800-luvulla hevoskilpailuissa juostiin suurelta osin vastapäivään. Tätä käytäntöä alettiin soveltaa myös ihmisjuoksujen kilpailukäytäntöihin.Juoksusuuntaa ei kuitenkaan kirjattu heti säännöksi. Vielä vuonna 1906 Ateenan olympiakisojen 10-vuotisjuhlakilpailuissa 800 metriä juostiin myötäpäivään.Nykyinen juoksusuunta vastapäivään vahvistettiin vuonna 1912 perustetun Kansainvälisen yleisurheiluliiton säännöissä. Se on voimassa yhä.Eräissä lyhyellä radalla juostavissa ultrajuoksuissa juoksusuuntaa kuitenkin vaihdetaan kesken kilpailun, jottei yksipuolinen pitkäkestoinen altistuminen aiheuttaisi rasitusvammoja.Myös harjoituksissa myötäpäivään juoksemista käytetään joskus, jos juoksijalla on esimerkiksi ongelmia vasemmassa jalassa. Yleisesti ottaen sama juoksusuunta ei 400 metrin radalla harjoittelussa kuitenkaan aiheuta juoksijoille terveysongelmia.