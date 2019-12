Yhtään pilkkua ei hallitusohjelmasta tarvitse muuttaa, sanoi Katri Kulmuni – Sitten kielenhuoltaja luki hallitusohjelman

Sunnuntai

Yhtään pilkkua ei hallitusohjelmasta tarvitse muuttaa, sanoi Katri Kulmuni – Sitten kielenhuoltaja luki hallit

Keskustan

Kirjoittaja on HS:n featuretoimituksen kielenhuoltaja.

puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi Ylen A-studiossa tiistai-iltana, että keskustalla ei ole ”mitään tarvetta muuttaa yhtä ainutta­ pilkkua hallitusohjelmasta”.Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta onkin oikein hyvää suomea ajoittaisesta kapulakielisyydestään huolimatta. Pilkut ovat paikoillaan, ja nopeasti selaamalla kirjoitus- tai kielioppivirheitä ei juuri löydy. Jopa yleinen perusvirhe, pilkku lauseenvastikkeen yhteydessä, on saatu poistettua.Hallitusohjelman 214 sivua ovat todennäköisesti politiikkojen lisäksi kielen ammattilaisten jäljiltä.Mutta, mutta.Hallitusohjelman osassa 3.2, tavoitteen 1 kohdassa ”Keinot” lukee:”Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön periaatteet muodostavat Euroopan turvallisuuden peruspilarin ja siksi niiden kunnioittaminen ja vahvistaminen on välttämätöntä.”Siinä on pilkkuvirhe.Suomen oikeinkirjoitussäännöt sanelevat, että päälauseet on erotettava toisistaan pilkulla, kun niiden välissä on rinnastuskonjunktio ja niillä ei ole yhteistä lauseenjäsentä.Peruspilari-sanan perässä pilkkua ei kuitenkaan ole.Ainakin yksi pilkku olisi siis hallitusohjelmasta muutettava. Tai oikeastaan puolueiden välisissä neuvotteluissa sinne lisättävä.