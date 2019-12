Sunnuntai

Viikon tärkein esine oli aanelonen, jonka ideaa pitäisi soveltaa kaikkiin poliittisiin sotkuihin

dramaattisin esine oli kevyt ja kalpea A4-kokoinen paperiliuska. Sellaisella pääministeri Antti Rinne jätti hallituksen eronpyynnön tiistaina tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.A4-paperikoko on lohdullinen loogisuuden linnake muuten sekavassa maailmassa. Tosin äkkiseltään senkin mitat – 21 x 29,7 senttimetriä – vaikuttavat yhtä oudoilta kuin politiikan käänteet joskus. Miksi juuri 29,7 senttiä eikä tasan 30?standardi luotiin 1920-luvulla säntillisessä Saksassa, ja juuri nuo mitat kävivät järkeen niin hyvin, että käyttö levisi pian lähes kaikkiin maihin. Lähtökohtana on paperikoko A0, joka on tasan neliömetrin kokoinen. Kun arkin taittaa neljä kertaa kahtia, saadaan koko A4, jonka sivujen mittasuhteet ovat tismalleen samat kuin jokaisessa muussakin A-sarjan paperikoossa. Tämä tuo monia käytännön hyötyjä sekä paperin valmistajille että käyttäjille. Kaiken takana on ytimekkyydessään miltei kaunis kaava, joka kuvaa sivujen mittasuhdetta. 1:√2.Onneksi myös poliittiset sotkut ratkeavat toisinaan lyhyellä kaavalla. Vaikkapa tällaisella:Vain pääministeri vaihtoon, ei laajoja hallitusneuvotteluja.