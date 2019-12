Sunnuntai

Hallituskriisi oli kuin Prisman livelähetys kassahihnalta

maanan­taina ilta­päivällä tuijottamaan Suomen Keskustan eduskunta­ryhmän ovea. Pääministeri Antti Rinteen erodraaman vuorokauden mittainen loppukohtaus alkoi.Television uutiset, nykyfiktio ja mainokset ovat muutaman sekunnin mittaisina pätkinä etenevää silppua. Ne pyrkivät näyttämään maailman nopeana ja dramaattisena. Se taitaa silti olla hidas ja puuduttava.Parin tunnin tapahtumattomuus on hypnoottinen kokemus. Kameran heilahdus, oven kaukainen kolahdus, coolina seinään nojaavat vahtimestarit, toimittajan rykäisy. Uutisarvottomat sattumukset muuttuvat merkityksellisiksi.eduskuntaryhmän ovi nostaa mieleen Prisman Facebook-livelähetyksen Hihna247:n. Juhannuksena 2017 juhlijat saivat seurata makkaran ja muun eineen matkaamista Kannelmäen Prisman kassahihnalla reaaliajassa, tuntitolkulla. Mitä tapahtui aurajuustolle? Äsken se huilasi hihnalla, jonnekin katosi.Hihna247 oli jymymenestys. Keskustan ovilivessä kantavissa rooleissa esiintyvät toimittajat, kuvaajat ja eduskunnan henkilökunta. Pääosan vetää silti yhden ilmeen ovi. Henkilökunta pyytää lehdilleen ja kanavilleen suoria raportteja paasaavia toimittajia hiljenemään. Eduskuntaryhmä häiriintyy.Tapahtumattomuus panee ajattelemaan absurdeja mahdollisuuksia, kun oven takaa ei kuulu mitään. Mitä siellä puuhataan? Onko kokous jo pidetty? Tuijottavatko kansanedustajat tableteiltaan Yle Areenan tai jonkin lehden lähetystä ovesta, jonka takana he istuvat? Slow-tv saa sälään ja välkkeeseen tottuneen miettimään, onko hän eksynyt itseään monistavaan silmukkaan.Keskustan ryhmän ovi avautuu. Puheenjohtaja Katri Kulmuni ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kommentoivat lyhyesti. He rientävät keskustan puoluehallituksen kokoukseen puoluetoimistolle Töölön Apollonkadulle. Toimittajat perustavat puoluetoimiston ovelle samanlaisen uutisleirin kuin eduskuntaryhmän ovelle.Sieltä toimittajat siirtyvät demareiden puoluetoimistolle Hakaniemeen. Odotus palkitaan iltamyöhään pääministeri Rinteen ärhäkällä lausunnolla. Hän ei ole ymmärtänyt – toisin kuin kaikki muut –, että tässä vaaditaan hänen eroaan. Hän haluaa luottamuspulan perusteet kirjallisesti. Ay-taustainen pääministeri käyttäytyy kuin hänen erottamisensa olisi laiton irtisanominen. Hän on juristi. Hän ei vaikuta ymmärtävän, että nyt on työsuhdeasioitten sijaan kyse politiikasta.oviparaati jatkuu valtioneuvoston linnan pääovella. Ilta-Sanomien toimittaja soveltaa urheiluselostusta: ”Kello käy, mutta Kulmunia ei näy.” Kun Kulmunia ja Kurvista taas näkyy, heidät haastatellaan. Vuorossa seuraa demareitten eduskuntaryhmän ovi. Pääministeri Rinne saapuu ja antaa odotetun lausunnon. Hän ei kommentoi.Oven takana odotetaan tällä kertaa kaksi tuntia. Ovilive vakiintunee hallituskriisien tavanomaiseksi journalistiseksi käytännöksi. Se saattaa lisätä uutisten läpinäkyvyyttä. Kansalaiset näkevät, mistä uutiset on tehty. Tasan kahdeltatoista ryhmäoven takaa kuuluu suosionosoituksia.Ovi avautuu. Pääministeri Antti Rinne kertoo lähtevänsä viemään tasavallan presidentti Sauli Niinistölle kirjettä Mäntyniemeen. Hän pyytää siis eroa. Rinne on vihdoin ymmärtänyt ja hyväksynyt pelin hengen. Hänelle on näytetty ovea.