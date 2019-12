Sunnuntai

IC 151:n viimeinen matka

Ensi viikolla ajattelin tehdä lasten kanssa viimeisen juna­matkan Tampereelta Joensuuhun.Kuulostaa kohtalok­kaalta, mutta VR on päättänyt pilkkoa viimeisiäkin poikittais­liikenteen juna­yhteyksiä.Suomi-neidon hermokeskus on varpaissa, ja matkat etenevät yleensä sujuvimmin reittä pitkin. Poikittain liikkuminen on hankalampaa.Aiemmin Turusta Tampereen, Jyväskylän, Pieksämäen ja Varkauden kautta Joensuuhun kulki yöjunia ja useita junapareja päivässä. Nyt jäljellä on tasan kaksi yhteyttä, ja ensi sunnuntaina niistäkin toinen lakkaa toimimasta.Kun Tampereelta tai Jyväskylästä on matkustanut junalla IC 151 Pieksämäelle, matkaa on päässyt jatkamaan saman tien Joensuuhun.VR tiedotti aikataulumuutoksista otsikolla ”Joulukuussa uusien aikataulujen myötä junamatkustaminen sujuvoituu koko maassa”. Tämä tarkoittaa IC 151:n ja usean muun Pieksämäelle kulkevan vuoron lakkautusta, vaikka Itä-Suomen maakunnat ovat vedonneet niiden puolesta.Pelkästään yhden vuoron lakkautuksella junamatka Suomen poikki pitenee yli tunnilla, kun on kierrettävä Tikkurilan kautta.Jos mielii Varkauteen, on vietettävä Pieksämäen asemalla yli kaksi tuntia. Jälkimmäinen tunti on värjöteltävä ulkosalla, kun asema sulkee ovensa, eikä siellä edes soi blues.Lopulta matka jatkuu kiskobussilla kohti Joensuuta. Kiskobussit ovat etenkin Itä-Suomen hiljaisemmilla radoilla liikennöiviä lyhyitä tšekkiläisiä dieselvaunuja. Anne Berner (kesk) oli lopettamassa niitäkin mutta tuli järkiinsä.Vaikka kiskobussien matkustajamäärät näyttävät vähäisiltä, todellisia lukuja ei tiedetä, sillä ketään ei tunnu kiinnostavan lipunmyynti näille val­tion kustantamille vuoroille.Lippu pitäisi ostaa junan automaatista, joka on usein rikki. Välillä kiskobussien kerrotaan olevan täynnä, ja ihmiset seisovat ja istuvat lattialla.Kiskobussien lipuntarkastuksesta huolehtii – ette ikinä arvaa – Helsingin seudun liikenne eli HSL. Stadin sinitakeista ei ole Itä-Suomessa luotettavia havaintoja, ja lipun voi ostaa lähinnä kannatuksen vuoksi.ujuvuutta olisivat myös toimivat jatkoyhteydet junista busseihin.Kuluneena syksynä olen matkustanut joukkoliikennevälineillä maata pitkittäin ja poikittain, isoille ja pienille kirkoille.Junien ja bussien aikatauluilla ei tunnu usein olevan yhteyttä toisiinsa, vaan viimeinen bussi kurvaa asemalta juuri ennen junan saapumista.Yhteyksistä ei ota välillä selvää edes se kuuluisa Erkki.Matkahuollon sivuilta ei löydy tietoa kaikista bussilinjoista. Esimerkiksi Lahden ja Heinolan välisiä onnikoita on kaiveltava Lahden seudun liikenteen sivuilta ja Turun ja ympäryskaupunkien välisiä linjoja Föli-reitti­oppaasta. Liikenneviraston Matka.fi-palvelun piti yhdistää tieto kaikesta joukkoliikenteestä, mutta aikeeksi jäi.Kun yhteys katkeaa, matkaa voisi jatkaa kimppakyydillä. Valitettavasti Suomessa ei toimi kansainvälisen Blablacarin kaltaisia helppokäyttöisiä kyydinjakopalveluita, jossa kuljettajat ja matkustajat voisivat arvioida toi­siaan ja sopia noutoajoista ja -paikoista näppärästi.ttei menisi synkistelyksi, on myönnettävä, että rautateiltä kuuluu hyviäkin uutisia. Pääradalle on luvassa 15 uutta vuoroa. Valtion kustannuksella aloitetaan lähijunaliikenne Pirkanmaalla. Kyse on tosin vasta väliaikaisesta kokeilusta.Junamatkojen suosio on kasvanut voimakkaasti pari vuotta, eikä ihme. Ruuhka-aikaan lähijuna on usein ainoa tapa hankkiutua perille määrä­ajassa – ainakin jos se ei jämähdä kiskoille.Pitemmillä matkoilla rautateitse pääsee usein nopeiten perille.Lasten kanssa on mukavampaa jaloitella junassa kuin istua kököttää bussissa tai henkilöautossa. Työmatkalla junassa voi tehdä töitä läppärillä. Jarruttelevassa ja kääntyilevässä bussissa ruudun tuijottamisesta tulee äkkiä huono olo.Junalippujen hinnatkin ovat tulleet alas, mutta dynaaminen hinnoittelu kirpaisee välillä.Esimerkiksi pääsiäisreissu Helsingistä Kemijärvelle makuuhytissä maksaisi nelihenkiselle perheelle edestakaisin 924 euroa. Bensakuluihin menisi ehkä 135 euroa. Mennen tullen voisi yöpyä neljän tähden hotellissa, ja rahaa säästyisi silti.ulevaisuudessa junamatkat voivat sujua kuin tanssi, jos suunnitelmat ”tunnin junista” Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja itään toteutuvat. Päärata on matkustajamääriltään Suomessa ylivertainen, ja sen parantaminen Tampereelle nopeuttaisi yhteyksiä myös Pohjanmaalle ja Lappiin.Mutta mitäs luulette, kulkeeko Helsingistä enemmän junamatkustajia Turkuun vai Kouvolaan?Oikea vastaus on tietysti Kouvolaan – tuplasti enemmän kuin Suomen vanhaan pääkaupunkiin.Silti Turun tunnin juna on hankkeista pisimmällä, ja itärata vasta selvityksessä. Tästä kiitos kuuluu edellisen hallituksen turkulaiselle valtiovarainministerille Petteri Orpolle (kok).Toivottavasti tunnin junat eivät keskeytä muuta ratayhteyksien kehittämistä. Nopeammin yhteyksiä vauhdittavat lisäraiteet ja pienet oikaisut.Jos kaatunut hallitus pääsee joskus jaloilleen, se aikonee yhä puolittaa liikenteen kasvihuonepäästöt vuoteen 2030 mennessä. Siksi junia tarvitaan lisää, eikä yhtään kannata lopettaa.