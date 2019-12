Linda-Maria Roine eli räppäri Mercedes Bentso kertoo HS:lle: ”Olin Veijo Baltzarin uhri”

Sunnuntai

Olin Baltzarin uhri

Tässä jutussa puhuu Linda-Maria Roine, 26. Roine on räppäri Mercedes Bentso. Musiikkinsa takia hän on ollut paljon julkisuudessa. Hän on kertonut elämäntarinansa kirjassa. Nyt hän haluaa kuitenkin puhua kulttuurineuvos Veijo Baltzarista.