Sunnuntai

11 naista ja heidän lapsensa

Kesällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2012 kantasuomalainen Paula muutti Länsi-Suomesta Syyrian konfliktialueelle. Kansannousu Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan oli jo kääntynyt sisällissodaksi.Paula oli yksi ensimmäisistä konfliktialueille matkustaneista suomalaisista. Hän meni Syyriaan miehensä kanssa.Mies liittyi Syyrian hallitusta vastaan sotineeseen kapinallisryhmään. Seuraavana kesänä, vuonna 2013, hän sai surmansa.Paula jäi Pohjois-Syyriaan. Sinne oli kerääntynyt jo muitakin suomalaisia. Osa heistä tunsi toisensa jo Suomesta, osa tutustui paikan päällä. Oli miehiä ja naisia. Jotkut perheet veivät mukanaan lapsensa. Kaikki lähtijät Suomesta eivät olleet muslimeita, eivätkä kaikki liittyneet taisteluun.Isisin ”kalifaattia” ei tuolloin vielä ollut olemassa. Isis valtasi Britannian kokoisen alueen Irakin ja Syyrian pohjoisosista. Kesäkuussa 2014 se julisti perustaneensa alueelle ”islamilaisen valtion”, dawlan.Se oli käännekohta.Isisin valtakunta oli äärimmäinen. Naiset suljettiin neljän seinän sisälle, miehiä rangaistiin ruoskimisella, jos parta ei olut tarpeeksi pitkä. Vakoojiksi epäiltyjä teloitettiin julkisesti.Monille se oli liikaa. Suurin osa suomalaisista palasi konfliktialueelta ennen Isisin nousua tai viimeistään syksyllä 2014.Mutta jotkut jäivät. Sen jälkeen liikkuminen ei enää ollutkaan helppoa. Isis otti tulijoilta passit pois. Karkaamista yrittäneitä vangittiin tai teloitettiin. Turkki sulki Syyrian-vastaisen rajansa.Vuonna 2015 vielä joitain yksittäisiä suomalaisia matkusti Syyriaan, nimenomaan Isisin alueelle.Sen jälkeen suomalaisten vaiheista Isisin kalifaatissa tiedetään hyvin vähän.keväänä selvisi, ketkä ainakin ovat yhä hengissä.Kurdijohtoinen SDF-asejoukko oli vuosi vuodelta ja kaupunki kaupungilta vallannut Isisin aluetta. Maaliskuussa 2019 Isisin viimeinen tukikohta Baghouzissa antautui SDF:n hyökkäyksen ja sitä tukevan kansainvälisen liittouman rajujen pommitusten seurauksena.Isisin kalifaatti ehti olla pystyssä lähes viisi vuotta. Sen hirmuvallan alla joutui elämään jopa kahdeksan miljoonaa irakilaista ja syyrialaista. Isis myös teki terrori-iskuja muualla, esimerkiksi Euroopassa.Baghouzissa antautuneet taistelijat kävelivät ulos kaupungista ja SDF pidätti heidät. Aavikolle pakeni myös naisia ja lapsia. Osa oli Baghouzin paikallisia asukkaita, osa oli Isisin taistelijoiden perheenjäseniä kymmenistä eri maista, myös Suomesta.He olivat eläneet Isisin valtakunnassa loppuun asti. Monet muut antautuivat jo aiemmin.Baghouzista paenneiden joukossa oli 11 aikuista naista, joilla on Suomen kansalaisuus. Heillä on kerrottu olevan yhteensä yli 30 lasta.Näitä suomalaisia pidetään nyt Itä-Syyriassa al-Holin telttaleirillä. Naiset ja lapset ovat siellä sotavankeutta muistuttavissa oloissa. Heitä vartioivat SDF:n sotilaat, eivätkä he saa poistua.Viime viikot Suomessa on kiistelty siitä, voidaanko näitä suomalaisia tuoda takaisin Suomeen, ja jos, niin keitä.Helsingin Sanomat on selvittänyt leirillä olevien suomalaisnaisten taustoja jo pitkään. Tiedonhankintaa on tehty lukuisista eri lähteistä muun muassa Suomessa ja Syyriassa. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet HS:n tietoja.Yhdestätoista naisesta tiedossa on kymmenen henkilöllisyys. HS ei kerro heidän oikeita nimiään. Alla olevassa grafiikassa vain Sannan etunimi on oikea, sillä hän on esiintynyt julkisuudessa omalla etunimellään aiemmin.Suurin osa al-Holin leirin suomalaisista on lapsia. Heistä suurin osa on syntynyt Syyriassa ja on nyt alle 6-vuotiaita. Kansalaisuuslain mukaan he ovat oikeutettuja Suomen kansalaisuuteen, jos ainakin toinen vanhemmista on suomalainen.HS:n tiedossa on 28 lasta, mutta lapsia on luultavasti yli 30. Ainakin kaksi leirillä olevaa naista ovat tulleet täysi-ikäisiksi Syyriassa ollessaan.Suomalaiset ovat Syyriassa myös verkostoituneet keskenään. Monet linkittyvät toisiinsa sukulaissuhteiden, avioliittojen tai tuttavuuksien kautta.Leirillä olevien joukossa ei ole Paula, se ensimmäisenä tullut. Hän kuoli pommituksessa pari vuotta sitten. Häneltä jäi Syyriaan kaksi orpolasta. He ovat alle kouluikäisiä. Al-Holin leirillä orvot ovat suomalaisen naisen huostassa.Kaksi orpoa on huolehdittavana myös leirillä olevalla ”Doriksella”. Näiden orpojen vanhempien kansallisuudesta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa.