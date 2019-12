Sunnuntai

Älä ala naisinsinööriksi

kaveri julkaisi Facebookissa seinälleni meemin. Siinä luki englanniksi kutakuinkin näin: Miehet tuppaavat valitsemaan paremmin palkattuja ammatteja, kuten lääkärin, insinöörin tai toimitusjohtajan työt. Naiset kiinnostuvat luontaisesti matalammin palkatuista tehtävistä, kuten naislääkärin, naisinsinöörin ja nais­toimitusjohtajan töistä.Olen kaveripiirissäni tunnettu tasa-arvovaahtoaja. Meemin tarkoituksena oli – luullakseni lempeästi – vinoilla vaahtoamisestani.Meemiä kommentoi talouteen ja politiikkaan erikoistunut miestoimittaja. Hän siteerasi Talouselämä-lehden juttua vuodelta 2016: Uuden laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen palkkojen epätasa-arvo on 17,6 prosenttia. Ero kuitenkin kutistuu lähes olemattomiin tarkasteltaessa palkkausta samoissa tehtävissä. Silloin palkkaero on vain 1,6 prosenttia.Palkkatasa-arvosta keskusteleminen on nykyisin juuri tällaista. Se ei juuri kiinnosta ketään, paitsi väsyneenä läppänä, ja aina löytyy mies, joka osaa Googlen avulla osoittaa, ettei mitään ongelmaa ole olemassa.euro -käsite on käytössä niin kulunut, että se on kääntynyt itseään vastaan. Se lähinnä triggeröi muutaman naisvihamielisen keskustelijan meuhkaamaan keskustelupalstalle. Muut eivät viitsi juuri korvaansa lotkauttaa sille, että miehet tienaavat Suomessa keskimäärin vajaat parikymmentä prosenttia enemmän kuin naiset.Kaikkihan tietävät palkkaeron johtuvan siitä, että miehet valitsevat tekniikan alat ja naiset menevät hoivatöihin julkiselle sektorille.Jos taas ryhdytään puhumaan segregaatiosta eli siitä, miksi tasa-arvomaassa on maan tapana ajaa ihmiset ammatteihin sukupuolen mukaan, hyväntahtoisimmat keskustelijat käyttävät sanaa ”mysteeri”. Ei-niin-hyväntahtoiset pyrkivät osoittamaan, että biologia vie miehiä kilpailemaan tekniikkaan ja naisia tyytymään hoivaan, ja biologiallehan ei kukaan mitään voi.Tärkeää on keinolla millä hyvänsä pyrkiä osoittamaan, ettei Suomessa ole rakenteellisia palkkatasa-arvo-ongelmia. Tämä on vapaa maa, naisten on ihan turha inistä, opiskelisivat insinööreiksi.julkaisee lehdessään kerran vuodessa palkkatilastoliitteen. Liittoon kuuluva insinööripuolisoni oli vilkaissut tilastoa ja säästänyt sen minulle varta vasten. Hän tietää, kuinka ilahduttaa puoli­soaan.Tänä vuonna palkkaliitteessä nimittäin julkaistiin ensimmäisen kerran kuva, jossa on ”naisten ja miesten mediaanipalkat asematason mukaan”.Se onkin kiinnostavan näköinen pylväskokoelma. Miesinsinöörin mediaanipalkka on 4 090 euroa kuukaudessa, naisinsinöörin mediaanipalkka on 3 500 euroa. Mediaani on palkan keskikohta: puolet tienaavat enemmän ja puolet vähemmän. Äkkiseltään laskettuna naisinsinööri siis tie­naa 86 prosenttia siitä mitä mies.Luvut ovat raakalukuja, muistuttaa liiton työmarkkinatutkija Varpu Multisilta. Ennen kuin niitä voi tarkastella, pitää vakioida muutama muuttuja. Niitä ovat muun muassa koulutusala, asemataso, työnantaja, työsuhteen laatu ja matkustaminen.Työmarkkinatutkimuksessa insinöörit itse ilmoittavat palkkansa ja asemansa eli sen, ovatko he asiantuntijoita vai erittäin vaativia asiantuntijoita, alempaa vai ylempää keskijohtoa.”Miehet keskimäärin arvioivat oman asemansa korkeammaksi”, Multisilta sanoo.Miehet myös ovat huomattavasti naisia useammin pomohommissa. Siellä miehen musta mediaanipalkkapylväs kohoaa 6 300 euroon, naisinsinöörijohtajan punainen pylväs pysähtyy 4 900 euroon.Sitten katsotaan koulutusaloja. Kun naiset opiskelevat insinööreiksi, he opiskelevat naisinsinööreiksi: bio- ja elintarviketekniikka sekä ympäristötekniikka ovat aloja, joiden opiskelijoista yli puolet on naisia. Miehet ovat ylivoimaisessa enemmistössä kone- ja sähkötekniikassa. Naisten insinööri­aloilla maksetaan – kuka olisi arvannut – huonompia palkkoja, ja naisinsinöörit ovat useammin kunnilla töissä.”Naiset saattavat usein myös työskennellä tehtävissä, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan”, Multisilta sanoo.Vastavalmistuneiden naisten on huomattavasti vaikeampaa saada vakituinen työpaikka kuin miesten. Määräaikaisessa työsuhteessa työskentelee kolme kertaa useammin nais- kuin miesinsinööri.Matkustaminen vaikuttaa insinöörin palkkaan niin, että paljon matkustavat saavat enemmän palkkaa. Insinöörimiehet matkustavat lähes tuplasti enemmän kuin naiset.Palkkaepätasa-arvodenialisteille vielä tiedoksi: kyse on siis tosiaan palkasta, ei kokonaisansioista. Mukana ei ole ylitöitä, joita miehet tekevät enemmän kuin naiset, eikä bonuksia, joita miehet saavat enemmän kuin naiset.(Naiset eivät muuten matkusta ja tee vähemmän ylitöitä laiskuuttaan vaan siksi, että työn ulkopuolinen hoivavastuu, kuten lasten, läheisten, omien ja puolison vanhempien ja kodin asioiden hoitaminen on naisten vastuulla.)nämä kaikki vaikutukset on siivottu raakaluvuista pois, sukupuolten palkkaeroksi jää viisi prosenttia.”Se on tilastollisesti merkittävä”, Multisilta sanoo.Kymmenessä vuodessa siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta.Naiset todella valitsevat sen huonommin palkatun naisinsinöörin työn.Hauska läppä, vai mitä.