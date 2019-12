Sunnuntai

Ovatko aineettomat lahjat ekologisesti kestävämpiä kuin aineelliset lahjat?

Rakkaat ystävät! En viime kerralla onnistunut löytämään tekijää suositulle muistovärssylle, joka alkaa sanoilla Kulje äiti kerallamme / voiman lähteenä lähellä. Sitä väitetään yleensä Eino Leinon kirjoittamaksi, mutta palstan lukija Kaisa Neimala epäili, että oikea tekijä olisi joku muu.



Kysymyksen julkaisemisen jälkeen sain kaksi yhteydenottoa suojärveläissyntyisen Nelli Parppein sukulaisilta. Kyse on Parppein runosta Muisteloita äitienpäivänä, tarkalleen ottaen sen viimeisestä säkeistöstä. Parppei julkaisi sen vuonna 1990 omakustannekirjassaan Mietteitä ja muisteluksia, ja se on kokonaisuudessaan hyvin koskettava.



Jostain syystä jopa hautaustoimistot liittävät malli-ilmoituksissaan Eino Leinon nimen Parppein runoon.



”Toivon, että tätini kaunista runoa ei pantaisi enää Eino Leinon nimiin”, kirjoittaa Niilo Home.



Joensuulainen Elsi Komu huomauttaa, että kuolinilmoituksissa julkaistaan myös muokattuja runoja: Lauri Viidan runo Alfhild (”Äidit vain, nuo toivossa väkevät”) menettää Tampere-viittauksensa, ja Eeva Kilven Kun mummot kuolevat -runon lopusta sensuroidaan viittaus into­himoon.



”Eikö kuolinilmoituksia julkaisevilla lehdillä, siellä ilmoituspuolella, voisi olla joku tekstintarkistaja, joka sanoisi asiasta lempeästi silloin kun klassikkorunoja muokataan runoilijan nimissä uuteen muotoon”, Komu kysyy.



Sitten kysymyksiin!



Kysyn Sinulta kaikkitietävältä kotona käydyn keskustelun jälkeen, riisuvatko lapset koko Euroopassa kenkänsä kouluun tultaessa vaiko vain Suomessa? Jos vain Suomessa, niin miksi?



– Ent. koululainen



Tietävyydelläni on rajansa, joten kysyin asiaa eri puolilla Eurooppaa asuvilta tuttaviltani.



Pohjoismaissa koululaiset riisuvat lähes aina kenkänsä, joskin ainakin Islannissa esiintyy koulukohtaista vaihtelua. Etelä-Euroopassa kengät pysyvät jalassa. Keskemmällä tavat vaihtelevat maittain: esimerkiksi itävaltalaislapset riisuvat kenkänsä, hollantilaislapset eivät.



Pitkä kurainen, loskainen ja luminen kausi selittänee pohjoisempien leveysasteiden kengättömyyttä. Toisaalta myös brittilapset kulkevat koulussa yleensä kengät jalassa, vaikka talvi ei säästä heitäkään kuralta. Britanniassa kenkien käyttö taitaa liittyä muodolliseen opetuskulttuuriin – käyttäähän valtaosa britti­lapsista yhä koulupukua, ja opettajaa puhutellaan sukunimellä.



Tutkimusten mukaan kengättömyys parantaa oppimistuloksia ja kouluviihtymistä. Ainakin Britannian ja Espanjan kouluissa on nyt meneillään kengättömyyskokeiluja.



Aineettomien lahjojen ajatellaan usein olevan ekologisesti kestävämpiä kuin aineellisten lahjojen. Onko asia kuitenkaan näin yksioikoinen? Paljonko esimerkiksi baletti- tai teatteriesityksen tuotanto tuottaa päästöjä, ja miten näitä pitäisi jakaa per katsoja? Entä minkälainen voi olla vaikka leffakäynnin tai Hoplop-vierailun hiilijalanjälki?



– Utelias



Ensin hyvä uutinen: jos kulttuurilahja ei edellytä saajaltaan lento- tai autolauttamatkaa, se on luultavasti varsin ekologinen. Melkoinen osa kulttuuritapahtumien hiilijalanjäljestä nimittäin muodostuu esiintyjien, henkilökunnan ja yleisön matkoista.



Sitten huono uutinen: hiilijalanjälkiasiat johtavat lähes aina saivarteluun. Kysyjä haluaa täsmällisen vastauksen, ja juuri sitä ei useinkaan ole mahdollista antaa.



Vaikuttavia tekijöitä on paljon – yksittäisen teatteriesityksenkin päästöt voivat olla mitä tahansa nollasta kymmeniintuhansiin hiilidioksidi­kiloihin. Korkeintaan voin tarjota nyrkkisääntöjä, joita kysyjä siis ei ole pyytänyt.



Mutta nyrkkisääntö: mitä enemmän katsojia kulttuuriesityksellä on ja mitä paikallisemmin voimin se tuotetaan, sitä pienemmäksi jää yksittäisen katsojan osuus päästöistä. Pienen yleisön näytelmiä ei tarvitse kaihtaa, sillä ne syntyvät yleensä kohtuullisilla päästöillä.



Sama pätee sisäleikkipuistoihin, kylpylöihin ja elokuvateattereihin. Jos niillä on paljon käyttäjiä, ne luultavasti käyttävät luonnonvaroja melko tehokkaasti.



Erityisen suuri kävijäkohtainen hiilijalanjälki taas on kiertuekonsertilla, urheilutapahtumalla tai taidefestivaalilla, jota varten tapahtumapaikalle lentää suuri joukko tekijöitä ja katsojia yhtä ainokaista huippuhetkeä varten.



Kulttuuritilojen ylläpito kuluttaa kyllä energiaa, mutta en laskisi sitä suureksi synniksi.



Talviaikaan suurin osa meistä joka tapauksessa viettää aikaansa lämmitetyissä ja valaistuissa tiloissa, joten teatterikäyntiä ei ainakaan kannata verrata tilanteeseen, jossa lahjansaaja hytisisi kylmässä ja pimeässä kuluttamatta mitään.



Parhaassa tapauksessa lähitienoon eloisa kulttuuritarjonta vähentää kaukomatkailun tarvetta.